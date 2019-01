ABD'de Kiliselerdeki Cinsel Taciz Bildirimleri Artıyor"

NEW Amerikan Associated Press (AP) ajansı, ABD 'de Katolik rahiplerin yüzlerce çocuğa cinsel tacizde bulunduğuna dair yayımlanan raporun ardından, son 4 ayda binden fazla rahip ve çocuk tacizcisinin isminin yayımlandığını ortaya çıkardı.AP'nin yaptığı araştırmaya göre, Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro'nun 2 yıllık bir soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan 'daki kıdemli kilise yetkililerince "sistematik" şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarına yönelik raporu yayımlamasından sonra bildirilen vaka sayısı bini geçti. Söz konusu raporun yayımlandığı ağustos ayından bu yana yaklaşık 50 piskoposluk bölgesi ve tarikat, çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerin kimliğini kamuoyuyla paylaşırken, 55 piskoposluk bölgesi de gelecek aylarda aynı adımları atacaklarını duyurdu. ABD'de toplam 187 piskoposluk bölgesi bulunuyor.Ayrıca, cinsel istismarda bulunan rahiplere, 20 yerel, eyalet ve federal çapta da soruşturma açıldı.Son dönemde rahiplere yönelik bu suçlamalardan en eskisi 1910'lu yıllara dayanıyor. Davaların bazılarının ise zaman aşımına uğradığı, suçlanan rahiplerin yüzde 60'ının artık hayatta olmadığı belirtiliyor.Ayrıca, bir grup Katolik piskoposun cinsel taciz skandalları nedeniyle dün itibarıyla Illıonis eyaletinde inzivaya çekildiği, bu toplantıların politika belirleme amaçlı olmadığı, sadece dua edileceği belirtildi.ABD'de kiliselerde cinsel taciz iddiasıABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince "sistematik" şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna işaret eden jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını bildirmişti.500'den fazla rahibin adının verilmediği iddiası Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından hazırlanan ve geçen ay ABD basınında yer alan ön rapor, ABD'de son zamanlarda gündemde olan kiliselerdeki cinsel istismar tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştı.Rapora göre, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500'den fazla rahibin adı, Illınois Katolik Piskoposluk Bölgesinin bu konuda yayımladığı listede yer almadı.