Son Dakika › Dünya › ABD'de koronavirüs: Central Park'ın göbeğinde sahra hastanesi inşa edildi - Son Dakika Dünya
ABD'de koronavirüs: Central Park'ın göbeğinde sahra hastanesi inşa edildi
6 saat önce
ABD'nin Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta, Evanjelist Kilisesi'ne bağlı bir derneğin maddi yardımlarıyla sahra hastanesi kuruldu. Hummalı bir çalışmayla çadırdan inşa edilen hastanede, salı günü ilk 68 hastanın tedavisine başlanması bekleniyor.
Koronavirüs salgınının, Avrupa'nın ardından merkez üssü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19'a yakalananların sayısı 145 bini geçti. Hastaların sayısı arttıkça, hastaneler ve sağlık kurumları da yetersiz kalmaya başladı.
Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta, Evanjelist Kilisesi'ne bağlı bir derneğin maddi yardımlarıyla sahra hastanesi kuruldu. Hummalı bir çalışmayla çadırdan inşa edilen hastanede, salı günü ilk 68 hastanın tedavisine başlanması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:14
Son Dakika Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı