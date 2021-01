ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2020'de en fazla New York ve New Jersey göç verdi - Son Dakika

NEW ABD'de 2020 yılında en fazla şehir dışına taşınmalar New York ve New Jersey eyaletlerinde yaşandı.

Taşınma şirketi United Van Lines'in yayınladığı "Yıllık Ulusal Taşınma Çalışması"na göre, yıl boyunca New York eyaletinde yüzde 69,9, New Jersey eyaletinde de yüzde 69,5 oranında başka eyaletlere taşınma gerçekleşti.

New York'un Nassau bölgesi ile New Jersey'nin Bergen bölgesi yüzde 81 ile dışarıya en fazla göç veren yerleşim yerleri olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2020'de en çok yerleşim alan eyaletler ise yüzde 70,1 ile Idoha ve yüzde 64 ile Güney Karolina oldu.

Raporda, taşınma kararlarında en büyük etkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğuna dikkat çekilirken, taşınanların yüzde 60'ı Kovid-19 kaynaklı sağlık endişesi, yüzde 59'u ailelerine yakın olmak, yüzde 55'i de yeni iş durumu veya salgınla birlikte evden çalışma süreci nedeniyle eyalet değiştirdiğini kaydetti.