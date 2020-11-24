ABD'de "mobil parmak izi uygulamasının, göçmenlere baskı aracı olarak kullanıldığı" iddia edildi - Son Dakika

ABD'de "mobil parmak izi uygulamasının, göçmenlere baskı aracı olarak kullanıldığı" iddia edildi

24.11.2020 12:45
ABD'de

Göçmen hakları savunucuları, "ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimince (ICE) uzaktan kimlik kontrolü yapmak için kullanılan mobil parmak izi uygulamasının, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme politikasının temel aracı haline geldiğini" iddia etti.

Göçmen hakları savunucuları, "ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimince (ICE) uzaktan kimlik kontrolü yapmak için kullanılan mobil parmak izi uygulamasının, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme politikasının temel aracı haline geldiğini" iddia etti.

Göçmen hakları örgütü Mijente ve Just Futures Law tarafından hazırlanan raporda, "EDDIE" olarak bilinen uygulamanın, göçmenlik bürosu görevlilerince kasıtlı olarak göçmenlerin sınır dışı edilmesini sağlayacak şekilde kullanıldığı iddia edildi.

Raporda, EDDIE'nin ABD'nin göçmenlerin sınır dışı etme politikasının temel aracı haline geldiği ve uygulamanın sahada kullanımının göçmen topluluklarda "ırksal profillemeyi" körüklediği savunuldu.

EDDIE'nin 2017'de California eyaletinde polisle iş birliği içinde trafik uygulamaları sırasında da göçmenlik bürosu ajanlarınca uygulandığına dikkatin çekildiği raporda, göçmenlere dair daha fazla veri toplanmasını sağlamak amacıyla "parmak izi ya da yüz tarama sistemi" gibi biyometrik yöntemlerin, Trump yönetimi tarafından yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Göçmen hakları örgütü Mijente ile raporu hazırlayan Just Futures Law'ın yöneticisi Paromita Shah, EDDIE uygulamasının gözetim ve hesap verebilirliği atlamanın bir yolu olduğunu ve bunun habersiz sorgulamalardan tacize kadar çok sayıda olaya yol açtığını belirtti.

Göçmenlik avukatı Becca O'Neill de ICE ajanlarının mahkeme kararı olmadan göçmenlerin evlerine girme haklarının bulunmadığını, bu yüzden kendilerini "polis" diye tanıtarak girmeye çalıştıklarını öne sürdü.

ICE Sözcüsü Mike Alvarez ise bu iddiaları reddederken "bluetooth" özellikli parmak izi okuyucularla eşleştirilen mobil uygulamanın, saha kullanımının ofislerdeki uygulamaların yerini almadığı, bu yolla veri toplanmadığı ve bu yolla sınır dışı edilme ya da gözaltı yapılmadığını savundu.

FBI ve DHS'nin toplanan verilere erişim izni bulunuyor??

ABD İç Güvenlik Bakanlığınca 11 Eylül'de önerilen bir düzenlemede, halihazırda toplanan parmak izlerine ek olarak göçmenlerin yüz, iris ve avuç içi izlerinin yanı sıra DNA'larının da toplanması teklif edildi.

EDDIE'nin, özellikle martta çok sayıda göçmenin Meksika'ya sınır dışı edilmesinde kilit rol oynadığı belirtiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ICE saha görevlilerinin topladıkları verilere erişim izni bulunuyor.??

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, California, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 'mobil parmak izi uygulamasının, göçmenlere baskı aracı olarak kullanıldığı' iddia edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı         
12:39
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü         
11:34
Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi         
11:20
Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır         
11:13
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı         
10:01
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 13:18:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de "mobil parmak izi uygulamasının, göçmenlere baskı aracı olarak kullanıldığı" iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei