ABD'de Ortodoks Yahudiler İsrail'deki liderlerinin tutuklanmasını protesto etti - Son Dakika

ABD'de Ortodoks Yahudiler İsrail'deki liderlerinin tutuklanmasını protesto etti

NEW Ortodoks Yahudi cemaati dini liderlerinden Haham Binyamin Friedman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine uymadığı gerekçesiyle İsrail makamları tarafından tutuklanması ve gözaltında şiddete uğraması, ABD'nin New York kentinde düzenlenen gösteride protesto edildi.

NEW Ortodoks Yahudi cemaati dini liderlerinden Haham Binyamin Friedman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine uymadığı gerekçesiyle İsrail makamları tarafından tutuklanması ve gözaltında şiddete uğraması, ABD'nin New York kentinde düzenlenen gösteride protesto edildi.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Ortodoks Yahudilerden oluşan bir grup, Manhattan'daki İsrail Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin önündeki DagHammarskjold parkında toplanarak, Haham Friedman'ın 30 Mart'ta İsrail'de açık alanda yapılan bir duaya katılmasından dolayı tutuklamasına ve sonrasında götürüldüğü hapishanede kötü muamele uygulanmasına tepkilerini dile getirdi.

Çifte standart vurgusu yapıldı

Anti-Siyonist olduklarını ve İsrail devletinin varlığını reddettiklerini ifade eden topluluğun lideri Haham Hershel Klar, "Kutsal mekanlarımızda, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemiz ve gerekli sağlık önlemlerini almamıza rağmen, açık alanda bile kısa bir dua etmemiz İsrail polisince engelleniyor. Buna karşın, İsrail'de ağzına kadar dolu toplu taşıma araçlarında seyahat eden insanlara ise bir şey söylenmiyor." diye konuştu.

Haham Firedman'ın tutuklanmasında, açık alanda toplu duaya katılmasının bahane olarak kullanıldığını ve 12 hafta geçmesine rağmen serbest bırakılmadığını belirten protestocu grup, Ortodoks Yahudi azınlığın İsrail tarafından orantısız şekilde baskılandığı iddiasında bulundu.

Protesto esnasında basın açıklaması yapan Haham Dovid Feltman da "İsrail hükümetinin Yahudi inancına karşı uyguladığı baskıları kınıyoruz. Çocuklarımızı bizden zorla alan ve askeri eğitim vermek isteyen siyonist İsrail devletini tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya anti-Siyonist toplumu adına konuştuklarını belirten Feltman, "Birleşmiş Milletlerden, İsraildeki anti-Siyonist Yahudi azınlığı korumak üzere birlik göndermesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yahudi lider, İsrail devletinin komşularına karşı uyguladığı saldırgan tutumun Yahudi inancında kesinlikle yasak olduğuna işaret ederek, "Dünya bunu duymalı." dedi.

ABD'de yüz binlerce takipçisi bulunan Ortodoks Yahudi cemaatleri, dini inançlarından dolayı kendilerine baskı uygulayan İsrail devletini her fırsatta protesto ediyor ve kutsal kitaplarındaki metinlere ters düştüğü gerekçesi ile İsrail'i devlet olarak tanımayı kabul etmiyor.

Ortodoks Yahudiler, İsrail devletinin Orta Doğu'da komşularına karşı geliştirdiği tutumun anti-Semitizme yol açtığı gerekçesi ile de eleştiriyor.

İsrail'in, Yahudiliği bir dinden çok milliyetçiliğe dönüştürdüğünü iddia eden grup, erkek ve kız çocuklarının zorunlu askerlik görevini yapmalarını da istemiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Ortodoks Yahudiler İsrail'deki liderlerinin tutuklanmasını protesto etti - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 22:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 09:59 Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti 09:10 Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 07:06:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Ortodoks Yahudiler İsrail'deki liderlerinin tutuklanmasını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]