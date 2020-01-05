ABD'de otoyol kazası: 5 ölü, 60 yaralı - Son Dakika
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ABD'de otoyol kazası: 5 ölü, 60 yaralı

6 saat önce

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı.

ABD'de otoyol kazası: 5 ölü, 60 yaralı, System.String[]

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı.


Pensilvanya Eyalet Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, New York'tan Ohio'ya gitmekte olan bir tur otobüsünün, Pennsylvania eyaletinin Mount Pleasant şehrinde, bariyerlere çarparak devrilmesinin ardından 3 tır, tur otobüsüne çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Eyalet Polisi otoyolun uzun süreli kapalı kalacağını açıklarken, yaralıların yaşlarının 7 ile 65 arasında değiştiğini bildirdi. Yaralılardan 28'inin Mount Pleasant şehrindeki Frick Hastanesine ve 11'inin Monroeville Forbes Hastanesine nakledildiği açıklanırken, 21 kişinin ise bölgedeki diğer hastanelere gönderildiği ifade edildi. - PENNSYLVANIA

Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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