- ABD'de savaş gemisinde yangın çıktı - Son Dakika

- ABD'de savaş gemisinde yangın çıktı

WASHINGTON - ABD'de limanda demirli bulunan USS Bonhomme Richard'ın isimli savaş gemisinde yangın çıktı.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki San Diego Deniz Üssü'nde rutin bakımlar nedeni ile demirli olan USS Bonhomme Richard'ın isimli savaş gemisinde yangın çıktı. San Diego İtfaiye Departmanı bağlı ekipler yangına hem karadan hem denizden müdahale ediyor. Departman, yangında şu ana kadar 1 kişinin yaralandığını aktardı. Görgü tanıkları ise gemide patlama sesi duyduklarını ve ardından yangın çıktığını iddia etti.

ABD Donanması, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Üs ve yerel itfaiye ekipleri, San Diego Deniz Üssü'nde bulunan USS Bonhomme Richard'ın üzerinde devam eden yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. Donanma Sözcüsü Krishna Jackson, yaptığı açıklamada geminin rutin bakım için San Diego limanında demirli olduğunu aktarırken, yangın sırasında denizcilerin gemide olmadığını açıkladı.

Öte yandan, USS Bonhomme Richard 2012 yapımı "Savaş Gemisi" ve "Cesaret Eylemi" adlı iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonhomme Richard en son Güney Kore'de yapılan manevralarda görev almıştı.