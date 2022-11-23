ABD'de süpermarkete korkunç saldırı! Silahlı saldırgan en az 10 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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ABD'de süpermarkete korkunç saldırı! Silahlı saldırgan en az 10 kişiyi öldürdü

23.11.2022 10:11

ABD'nin Virginia eyaletinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Chesapeake kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Chesapeake polisi tarafından yapılan açıklamada "Chesapeake Polisi, saldırı olayını doğruladı" denilirken, saldırının yerel saatle 22.12'de meydana geldiği bildirildi.

TEK BAŞINA HAREKET ETTİ

Polis sözcüsü Leo Kosinski, olayın mağazanın içinde meydana geldiğine inanıldığını ve saldırganın tek başına hareket ettiğini söyledi. Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, saldırganın daha sonra da kendini vurduğu bildirildi.

GECE KULÜBÜNE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz salı günü ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa ABD'de süpermarkete korkunç saldırı! Silahlı saldırgan en az 10 kişiyi öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de süpermarkete korkunç saldırı! Silahlı saldırgan en az 10 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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