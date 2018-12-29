Son Dakika Haberleri: ABD'de Tedavi Gören Yemenli Abdullah Hayatını Kaybetti

ABD'de Tedavi Gören Yemenli Abdullah Hayatını Kaybetti

1 saat önce

ABD'de tedavi gören ve ABD Başkanı Donald Trump'ın koyduğu seyahat yasağı sebebiyle annesinden aylarca ayrı kalan Yemenli Abdullah, annesine kavuştuktan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

ABD'de Tedavi Gören Yemenli Abdullah Hayatını Kaybetti, System.String[]
ABD'de tedavi gören ve ABD Başkanı Donald Trump'ın koyduğu seyahat yasağı sebebiyle annesinden aylarca ayrı kalan Yemenli Abdullah, annesine kavuştuktan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesiyle aralarında Yemen'in de bulunduğu 6 Müslüman ülkeye getirdiği seyahat yasağı Oakland'da tedavi gören 2 yaşındaki Yemenli Abdullah'ı annesinden ayırmıştı. ABD'de hasta yatağında 10 gün önce annesine kavuşan Abdullah'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2 yaşındaki Yemenli Abdullah'ın Oakland'da tedavi gördüğü UCSF Benioff Çocuk Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu. Genetik beyin rahatsızlığı yaşayan Abdullah'ın cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı. Abdullah'ın durumunun kötüleşmesiyle baba Ali Hasan, 5 ay önce oğlunu tedavi ettirmek için Kaliforniya'ya götürmüştü. Vize alamayan anne Şeyma, oğlundan ayrı kalmak zorunda kalmıştı. 2 yaşındaki oğlunu görmeye gidemeyen Yemenli anne için uluslararası tepkiler üzerine özel izin çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesiyle aralarında Yemen'in de bulunduğu 6 Müslüman ülkeye getirdiği seyahat yasağıyla sebebiyle aylarca oğlundan ayrı kalan anne Shaima ve eşi Hasan, "Kalbimiz kırıldı. Bebeğimize, hayatımızın ışığına veda etmek zorunda kaldık " ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:36 Kaynak: İHA

Yemen, Oakland, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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