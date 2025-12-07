ABD'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

ABD'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu
07.12.2025 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu
Haber Videosu

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Asbury Park, yılın en neşeli etkinliklerinden biri olan 'Asbury Park Santa Run'a ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, yüzlerce kişi Noel Baba ve Noel Anne kostümüyle sokaklara döküldü. Katılımcılar soğuk havaya rağmen büyük ilgi gören etkinlikte hem eğlendi hem de yardım kampanyasına katkıda bulundu. Organizatörler, bu yılki etkinliğin, şimdiye kadarki en yüksek katılıma ulaştığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Asbury Park, bu yıl da yılın en neşeli etkinliklerinden biri olan "Asbury Park Santa Run"a ev sahipliği yaptı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 5 km'lik koşu-yürüyüş etkinliğinde, binlerce kişi Noel Baba ve Noel Anne kostümüyle sokaklara döküldü. Katılımcılar soğuk havaya rağmen büyük ilgi gören etkinlikte hem eğlendi hem de yardım kampanyasına katkıda bulundu.

YÜZLERCE NOEL BABA VE NOEL ANNE KOŞTU

Eğlenceli atmosferiyle bilinen etkinlikte, katılımcılar uzun parkuru koşarak, yürüyerek veya dans ederek tamamladı. Kimi sakalını rüzgâra bırakarak tempolu bir şekilde ilerlerken, kimi ise süslemelerle renklendirdiği kostümüyle ilgi odağı oldu.

EN YÜKSEK KATILIMA ULAŞILDI

Organizatörler, hem yılbaşı ruhunu canlandırmak hem de sosyal yardım projelerine dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen koşunun bu kez şimdiye kadarki en yüksek katılıma ulaştığını açıkladı. Etkinlikten elde edilen gelir ise yerel yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Sokakları dolduran kırmızı kalabalık, izleyicilerin de yüzünü güldürdü. Çocuklar Noel Babalarla fotoğraf çektirmek için yarışırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral hâle geldi.

New Jersey, Noel Baba, Toplum, Dünya, Yaşam, Noel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam ABD'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alperen Babür Alperen Babür:
    bizim imamlar koşsa skandal diye haber yapardınız… 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
04:26
Trump’tan Netflix hamlesi Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:11:44. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.