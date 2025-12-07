ABD\'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Asbury Park, bu yıl da yılın en neşeli etkinliklerinden biri olan "Asbury Park Santa Run"a ev sahipliği yaptı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 5 km'lik koşu-yürüyüş etkinliğinde, binlerce kişi Noel Baba ve Noel Anne kostümüyle sokaklara döküldü. Katılımcılar soğuk havaya rağmen büyük ilgi gören etkinlikte hem eğlendi hem de yardım kampanyasına katkıda bulundu.

YÜZLERCE NOEL BABA VE NOEL ANNE KOŞTU

Eğlenceli atmosferiyle bilinen etkinlikte, katılımcılar uzun parkuru koşarak, yürüyerek veya dans ederek tamamladı. Kimi sakalını rüzgâra bırakarak tempolu bir şekilde ilerlerken, kimi ise süslemelerle renklendirdiği kostümüyle ilgi odağı oldu.

EN YÜKSEK KATILIMA ULAŞILDI

Organizatörler, hem yılbaşı ruhunu canlandırmak hem de sosyal yardım projelerine dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen koşunun bu kez şimdiye kadarki en yüksek katılıma ulaştığını açıkladı. Etkinlikten elde edilen gelir ise yerel yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Sokakları dolduran kırmızı kalabalık, izleyicilerin de yüzünü güldürdü. Çocuklar Noel Babalarla fotoğraf çektirmek için yarışırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral hâle geldi.