ABD'deki Kovid-19 vakalarının 10'da biri Teksas'tan - Son Dakika

ABD'deki Kovid-19 vakalarının 10'da biri Teksas'tan

19.11.2020 22:13
ABD'deki Kovid-19 vakalarının 10'da biri Teksas'tan, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ilk sıraya yerleşen Teksas, ülkedeki toplam vakaların da 10'da birinden fazlasına ev sahipliği yapıyor.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ilk sıraya yerleşen Teksas, ülkedeki toplam vakaların da 10'da birinden fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin en geniş sınırlarına sahip Teksas, 10 milyondan daha az nüfusa sahip olmasına karşın, Kovid-19 vaka ve ölüm oranında California'yı geride bırakarak 1 milyon 130 binden fazla hasta sayısına ulaştı. Eyalette 20 bin 540 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Teksas, 29 milyonluk nüfusu ile California'dan sonra ABD'nin en kalabalık 2. eyaleti konumunda bulunuyor. Eyalette son bir haftada virüs bulaşma oranı ise 100 binde 32,5 oldu.

Sınır şehri El Paso alarm veriyor

Texas'ın en büyük şehirlerinden El Paso, ülkede salgından en çok etkilenen bölgelerden biri oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'a göre, El Paso'da her gün binden fazla Kovid-19 vakası rapor edilirken, toplam hasta sayısı 76 bine ulaştı.

Meksika sınırında yer almasından dolayı ayrı bir öneme sahip şehirde 672 bin kişi yaşamasına rağmen, vaka sayısı Yunanistan'ın tamamıyla aynı orana ulaştı.

Cesetler mahkumlara taşıttırıldı

El Paso'da sağlık çalışanı sayısında yaşanan sıkıntı nedeniyle hayatını kaybedenlerin mahkumlara taşıtıldığı görüntüler Amerikan medyasına yansıdı.

Bölgedeki bir şerif ofisi sözcüsü, küçük suçlardan hapis yatan 18 yaş altındaki mahkumların saatlik 2 dolar karşılığı bu işlerde çalıştırıldığını, çalışmanın isteğe bağlı ve koruyucu donanım koşulları altında olduğunu ifade etti.

Kentte vakaların hızlı artışından dolayı hastanelerin kapasitesinin dolduğu, şehrin kongre merkezinin geçici olarak 500 yatak kapasiteli bir hastaneye çevrildiği, buna rağmen bazı hastaların kapasite yetersizliğinden komşu şehirlerdeki hastanelere taşındığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, California, El Paso, Teksas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Kovid-19 vakalarının 10'da biri Teksas'tan - Son Dakika


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