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WASHINGTON - ABD'deki Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti - Son Dakika

WASHINGTON - ABD'deki Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti

05.02.2022 23:12

ABD'de yaşayan Uygur Türkleri, Beyaz Saray önünde 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti.

ABD'de yaşayan Uygur Türkleri, Beyaz Saray önünde 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti.

Beyaz Saray'ın önünde toplanan Uygur Türkleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "soykırım" ile suçlanan Çin hükümetini ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı eleştiren protesto gösterisi düzenledi.

Doğu Türkistan bayrakları ve "Doğu Türkistan'a özgürlük", "Çin'in soykırım olimpiyatlarını boykot et" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi yönünde sloganlar attı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı takip eden NBC gibi medya kuruluşlarını da eleştiren göstericiler, Uluslararası Ceza Mahkemesine Uygur halkına karşı işlenen soykırımı ve insanlığa karşı suçları soruşturması çağrısı yaptı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde çok sayıda Uygur Türkü kendi rızasının dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

WASHINGTON - ABD'deki Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti
WASHINGTON - ABD'deki Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti
WASHINGTON - ABD'deki Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti

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Kış Olimpiyatları, Protesto, Pekin, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - ABD'deki Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: WASHINGTON - ABD'deki Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti - Son Dakika
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