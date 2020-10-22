ABD'den 6 Çinli medya kuruluşuna daha "yabancı misyon" tanımlaması - Son Dakika

ABD'den 6 Çinli medya kuruluşuna daha "yabancı misyon" tanımlaması

22.10.2020 11:01
ABD'den 6 Çinli medya kuruluşuna daha

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'de faaliyet gösteren Çinli 6 medya kuruluşunu daha "yabancı misyon" olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'de faaliyet gösteren Çinli 6 medya kuruluşunu daha "yabancı misyon" olarak tanımladı.

CNN'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review ve Economic Daily'nin ABD operasyonlarının, yabancı misyonlar olarak belirlenmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basına yaptığı açıklamada, yabancı misyon olarak tanıdıkları 6 medya şirketinin, "yabancı bir hükümet tarafından büyük ölçüde veya etkin şekilde kontrol edildiğini" belirtti.

Söz konusu kuruluşların ABD'deki yayınlarına herhangi bir kısıtlama getirilmediğinin altını çizen Pompeo, Amerikan halkının, özgür basından gelen haberlerle Çin Komünist Partisi tarafından yapılan propaganda arasındaki ayırımı yapabilmesini sağlamak istediklerini vurguladı.

Pompeo, alınan kararla amacın, ABD'deki "Çin komünist propaganda çabalarının" önüne geçmek olduğunu ifade etti.

ABD'de yabancı misyon olarak tanınan kuruluşların, normalde gazeteciler için uygulanandan daha katı olan, diplomatik misyonları kapsayan aynı kural ve yönetmeliklere uyması gerekiyor.

Bu adımla, belirtilen medya kuruluşlarının, ülke içinde herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay alması gerekecek.

Ayrıca tıpkı diplomatik misyonların yaptığı gibi bu kuruluşlar da yaptıkları personel değişikliklerini ve tüm istihdamları ABD Dışişleri Bakanlığına bildirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'nu; 22 Haziran'da da Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), haber ajansı China News Service (CNS), People's Daily ve Global Times'ı "yabancı misyon" olarak tanımış ve bu kuruluşlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den 6 Çinli medya kuruluşuna daha 'yabancı misyon' tanımlaması - Son Dakika

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