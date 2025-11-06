Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu\'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
06.11.2025 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan'ın nakit ekonomisini sömürdüğü gerekçesiyle Hizbullah üyelerine yaptırım uygulandığını açıkladı. Öte yandan Lübnan, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan'ın "nakit ekonomisini sömürdükleri" gerekçesiyle Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan için ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ı, "yasa dışı fonları aklamak için döviz bürolarını ve nakit ekonomisini sömürmekten" sorumlu tutarak, örgütün terör finansmanını meşru ticaretle harmanlayarak Lübnan'ın finansal sisteminin bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.

YAPTIRIM KARARI GELDİ

Bakanlık bu nedenle Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu. ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların Lübnan direniş grubunun "silahsızlandırılmasını desteklemek" amacıyla uygulandığı belirtildi.

"1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA AKTARILDI"

Ofisin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün, ocak ayından bu yana, çoğunlukla döviz büroları aracılığıyla Hizbullah'a 1 milyar dolardan fazla para aktardığı iddia edildi.

Açıklamanın devamında, söz konusu yaptırım kararıyla, İran'dan fon akışını denetleyen Hizbullah'ın finansal operatörlerinin hedef alındığı belirtildi.

Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, konuyla ilgili açıklamasında, "Lübnan'ın özgür, müreffeh ve güvenli olma fırsatı var. Bu ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılır ve İran'ın finansmanı ve kontrolünden koparılırsa gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

Öte yandan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, Hizbullah hedeflerini gerekçe göstererek bugün Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken; 9 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Politika, New York, Ekonomi, Finans, Güncel, Lübnan, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mossi :
    bıkmadan usanmadan ortadoğuyu karıştırmak için uğraşıorlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
İtalya’daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba
Karaman’da 5’inci kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti Karaman'da 5'inci kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti
Galatasaray’dan Avrupa’da 12 yıl sonra bir ilk Galatasaray'dan Avrupa'da 12 yıl sonra bir ilk
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük hedefini açıkladı: Bunu hep hayal ediyoruz Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedefini açıkladı: Bunu hep hayal ediyoruz
Kayseri’de 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Kayseri'de 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

22:03
Domenico Tedesco’dan sürpriz 11
Domenico Tedesco'dan sürpriz 11
21:47
PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü’nün cezalarını açıkladı
PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı
20:14
Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın
Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın
19:45
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı Türkiye’yi bakın neyle suçladı
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
19:23
Sındırgı’da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem
18:34
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 22:32:11. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.