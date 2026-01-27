ABD'den Irak'a uyarı: İran etkisi tehlikeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

ABD'den Irak'a uyarı: İran etkisi tehlikeli

27.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tom Barrack, İran'ın kurduğu hükümetin Irak ve Suriye'de istikrar sağlamayacağını vurguladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Irak konusunda ABD'nin tutumu nettir: İran tarafından kurulan bir hükümet, Iraklılar ve Suriyeliler için daha aydınlık bir gelecek beklentilerini karşılayamayacağı gibi ABD ile etkili bir ortaklık kurulmasını da sağlayamayacaktır" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barrack görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Barzani ile Suriye'deki durumu, ateşkesi korunmasının önemini ve Ayn el-Arab'a insani yardımın ulaştırılmasını ele aldıklarını bildirdi. Açıklamada, "Irak konusunda ABD'nin tutumu nettir: İran tarafından kurulan bir hükümet, Iraklılar ve Suriyeliler için daha aydınlık bir gelecek beklentilerini karşılayamayacağı gibi ABD ile etkili bir ortaklık kurulmasını da sağlayamayacaktır" dedi.

ABD dışişleri bakanı Sudani ile görüşmüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşme gerçekleştirmişti. Rubio görüşmede, İran tarafından kontrol edilen bir hükümetin Irak'ın ulusal çıkarlarını koruyamayacağını ve ülkeyi bölgesel çatışmaların merkezine iteceğini vurgulamıştı. Rubio, böyle bir yapının ABD-Irak arasındaki karşılıklı fayda ortaklığına zarar vereceğini yineledi.

Maliki'nin adaylığı gerilime neden oldu

ABD'den gelen bu üst üste uyarılar, Irak'ta Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin cumartesi günü eski Başbakan Nuri Maliki'yi resmi olarak Başbakan adayı göstermesinin ardından geldi. 75 yaşındaki Maliki'nin yeniden sahnede olması, Washington kanadında "İran etkisinin artacağı" endişesiyle karşılandı. Irak Meclisi'nde bugün gerçekleştirecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni başbakanı seçilecek. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Irak'a uyarı: İran etkisi tehlikeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:05:36. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den Irak'a uyarı: İran etkisi tehlikeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.