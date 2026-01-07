ABD'den İşgal Görmüş İki Petrol Tankerine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den İşgal Görmüş İki Petrol Tankerine Operasyon

07.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, uluslararası sularda iki gemiye operasyon düzenlendiğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, biri Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde diğeri Karayipler bölgesinde iki petrol tanker gemisine el konulduğunu duyurdu.

Gemilere el konulma anlarının videolarını da paylaşan Noem, "Bugün şafak öncesi düzenlenen iki operasyonda, Sahil Güvenlik, iki 'hayalet filo' tanker gemisine yönelik titizlikle koordine edilmiş art arda operasyonlar gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Noem, uluslararası sularda el konulduğunu belirttiği iki geminin de "ya son olarak Venezuela'da demirlediği ya da oraya doğru yola çıkmış olduğunu" öne sürdü.

Gemilerin isimlerini "Motor Tanker Bella I" ve "Motor Tanker Sophia" olarak açıklayan Noem, ilk geminin, "haftalarca kaçmaya çalıştığını, takip sırasında bayrağını ve gövdesindeki ismi değiştirdiğini" iddia etti.

Noem, açıklamasının devamında, "Dünyanın suçluları uyarıldı. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizminin finansmanını nerede bulursak bulalım, kesintisiz olarak engelleme misyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Operasyon, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İşgal Görmüş İki Petrol Tankerine Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’deki elektrik kesintisiyle ilgili ’’terör soruşturması’’ başlatıldı Berlin'deki elektrik kesintisiyle ilgili ''terör soruşturması'' başlatıldı
BES’te devlet katkısının oranı düşürüldü BES'te devlet katkısının oranı düşürüldü
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın

21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
20:03
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
19:31
Galatasaray’dan transferde Bernardo Silva sürprizi
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
19:18
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 22:16:44. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den İşgal Görmüş İki Petrol Tankerine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.