ABD'den Kuzey Kore'nin olası "nükleer denemesine" yaptırım tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Kuzey Kore'nin olası "nükleer denemesine" yaptırım tehdidi

01.06.2022 09:59
ABD'den Kuzey Kore'nin olası "nükleer denemesine" yaptırım tehdidi

BİRLEŞMİŞ ABD, yeni bir nükleer test denemesi yapması halinde Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ ABD, yeni bir nükleer test denemesi yapması halinde Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

ABD, Güney Koreli ve Japon yetkililerce yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk nükleer denemesini yakında gerçekleştirebileceği belirtildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, halihazırda Kuzey'e karşı yürürlükte olan yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Kuzey'in başka bir nükleer deneme yapması halinde "Bu son kararda denediğimiz gibi kesinlikle ek yaptırımlar için bastıracağız." ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklama, 26 Mayıs'ta Çin ve Rusya'nın, ABD tarafından sunulan ve nükleer savaş başlıkları taşımak için kullanılabilecek kıtalararası balistik füzelerin fırlatılması için Kuzey Kore'ye yönelik yeni ve sert yaptırımlar uygulanmasını öneren BM kararını veto etmesinin ardından geldi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Çin ve Rusya'nın vetolarının, Kuzey Kore'yi korumak ve ülkenin daha da güçlenmesine "açık çek vermek" anlamına geldiğini söylemişti.

BM, 2006'da ilk nükleer denemesini yapmasından bu yana Kuzey Kore'ye çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'de ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'de ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Kuzey Kore'nin olası 'nükleer denemesine' yaptırım tehdidi - Son Dakika


Son Dakika
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:03:47. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Kuzey Kore'nin olası "nükleer denemesine" yaptırım tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement