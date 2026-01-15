ABD'den Minnesota'ya Pozitif Ayrımcılık Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den Minnesota'ya Pozitif Ayrımcılık Davası

15.01.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki cinsiyet ve ırk temelli pozitif ayrımcılık politikalarını yargıya taşıdı.

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki eyalet kurumlarında işe alımlarda uygulanan cinsiyet ve ırk temelli "pozitif ayrımcılık" politikalarını yargıya taşıdı.

Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bakanlık, Minnesota eyalet kurumlarının personel alım politikalarını inceledi.

Bu kapsamda, Minnesota eyaletinde işe alımlarda cinsiyet ve ırk temelli "pozitif ayrımcılık" yapıldığını tespit eden Bakanlık, bu uygulamaya karşı dava açtı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Irk ve cinsiyet gibi değişmez özelliklere dayalı işe alım kararları vermek açık bir ayrımcılıktır. (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi, bu tür çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) politikalarına hiçbir şekilde tolerans göstermiyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi Başkan Yardımcısı Harmeet Dhillon, işverenlerin ırk ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yaptığını, bunun ise "pozitif ayrımcılık" olarak sunulduğunu savundu.

Dhillon, işe alımlarda ırk ve cinsiyete göre ayrımcılığa izin veren herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığını ifade etti.

DEI programı nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülüyordu. Öte yandan DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriler de alıyordu.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararname imzalanmış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları, Minnesota, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Minnesota'ya Pozitif Ayrımcılık Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:16:59. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den Minnesota'ya Pozitif Ayrımcılık Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.