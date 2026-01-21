ABD'den Sagitta Tankerine El Koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ABD'den Sagitta Tankerine El Koydu

21.01.2026 03:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, yaptırımları ihlal eden Sagitta adlı petrol tankerine Karayipler'de el koydu.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD'nin yaptırımlarını ihlal eden Sagitta adlı bir petrol tankerine Karayipler'de el konulduğunu açıkladı.

ABD'nin Venezuela petrolüne yönelik ambargosu devam ederken, ABD ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, ABD'nin yaptırımlarını ihlal eden Sagitta adlı bir petrol tankerine Karayipler'de el konulduğu bildirildi. Operasyonun ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Gemi olaysız bir şekilde ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. El konulan tankerin Venezuela petrolüne uygulanan ambargoyu ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ambargo uygulamasını hiçe sayarak faaliyet gösteren bir başka tankerin ele geçirilmesi, Venezuela'dan çıkan tek petrolün, uygun ve yasal olarak koordine edilen petrol olmasını sağlama kararlılığımızı göstermektedir" denildi. ABD ordusunun Batı Yarımküre'deki faaliyetlerini sürdüreceği hatırlatılarak, "Amerikan halkının güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha teyit ediyor, güvenlik ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

El konulan 7'nci tanker

ABD basını, el konulan Venezuela bağlantılı 7'nci petrol tankeri olan Liberya bayraklı Sagitta adlı geminin, Hong Kong merkezli bir şirket tarafından işletildiğini açıkladı. Geminin en son iki aydan fazla bir süre önce, Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi'nden çıkarken konum bildirdiği belirtildi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Karayipler, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD'den Sagitta Tankerine El Koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 03:53:21. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den Sagitta Tankerine El Koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.