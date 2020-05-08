ABD'den Suudi Arabistan'da 'Patriot' hamlesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den Suudi Arabistan'da 'Patriot' hamlesi - Son Dakika Dünya

ABD'den Suudi Arabistan'da 'Patriot' hamlesi

6 saat önce

ABD ile Suudi Arabistan arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

ABD'den Suudi Arabistan'da 'Patriot' hamlesi, System.String[]

ABD ile Suudi Arabistan arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Washington yönetimi, Suudi Arabistan'daki 4 Patriot hava savunma sistemi ve birliklerinin bir kısmını ülkeden geri çekeceğe iddia edildi.

ABD ile Suudi Arabistan arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Amerikalı yetkililer, Patriot bataryalarının ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 savaş uçağı filosunun Suudi Arabistan'dan ayrıldığını ifade etti. ABD medyasından Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, ABD donanmasının Basra Körfezi'ndeki 'askeri' varlığını da azaltmayı hedeflediğini belirtti. Konuya ilişkin Pentagon'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

ANA NEDEN PETROL İDDİASI

Koronavirüsü salgını nedeniyle dünyada petrole olan talebin dibe vurmasını sağladı. Bunun enerji şirketlerine faturası ise oldukça ağır oldu. Tam bu süreçte Suudi Arabistan'ın Rusya ile fiyat savaşına girmesi, ABD'yi kızdırdı. ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik patriot hamlesinin nedenleri arasında, petroldeki kriz olduğu ileri sürüldü.


Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Washington, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:36 Kaynak: DHA


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