ABD Dışişleri Bakanı: Çin, Şincan'daki Müslümanlara yönelik büyük insan hakları ihlalleri uyguluyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan Müslümanlara yaptığı muamelenin 'büyük insan hakları ihlalleri' içerdiğini belirterek Washington'un bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğini söyledi.



PBS televizyon kanalına konuşan Pompeo, Çin Devlet Başkanı Şi Cingpin'in de yaşanan olaylardan sorumlu olduğunu kaydetti. Çin Devlet Başkanı'nın ülkesini tıpkı bir tank müfrezesi'nin başındaki komutan gibi yönettiğini ifade eden Pompeo, "Eğer isminiz adına yapılıyorsa küçük bir işletme ya da ülke bundan sorumludur." ifadelerini kullandı.