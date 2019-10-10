Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı: Çin, Şincan'daki Müslümanlara yönelik büyük insan hakları ihlalleri uyguluyor
Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı: Çin, Şincan'daki Müslümanlara yönelik büyük insan hakları ihlalleri uyguluyor

ABD Dışişleri Bakanı: Çin, Şincan'daki Müslümanlara yönelik büyük insan hakları ihlalleri uyguluyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan Müslümanlara yaptığı muamelenin 'büyük insan hakları ihlalleri' içerdiğini belirterek Washington'un bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı: Çin, Şincan'daki Müslümanlara yönelik büyük insan hakları ihlalleri uyguluyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan Müslümanlara yaptığı muamelenin 'büyük insan hakları ihlalleri' içerdiğini belirterek Washington'un bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğini söyledi.


PBS televizyon kanalına konuşan Pompeo, Çin Devlet Başkanı Şi Cingpin'in de yaşanan olaylardan sorumlu olduğunu kaydetti. Çin Devlet Başkanı'nın ülkesini tıpkı bir tank müfrezesi'nin başındaki komutan gibi yönettiğini ifade eden Pompeo, "Eğer isminiz adına yapılıyorsa küçük bir işletme ya da ülke bundan sorumludur." ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:06 
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