ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi görüşmesi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi görüşmesi

36 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi görüşmesi

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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