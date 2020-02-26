ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi görüşmesi - Son Dakika

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi görüşmesi
36 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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