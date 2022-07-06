ABD Dışişleri Sözcüsü Prıce'tan "Dw Türkçe ve Voa Türkçe'ye Erişim Engeli" Tepkisi: "Özgür Basın, Güçlü Bir Demokrasi İçin Şarttır" - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Sözcüsü Prıce'tan "Dw Türkçe ve Voa Türkçe'ye Erişim Engeli" Tepkisi: "Özgür Basın, Güçlü Bir Demokrasi İçin Şarttır"

06.07.2022 21:37
ABD Dışişleri Sözcüsü Prıce'tan "Dw Türkçe ve Voa Türkçe'ye Erişim Engeli" Tepkisi: "Özgür Basın, Güçlü Bir Demokrasi İçin Şarttır"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "RTÜK'ün, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin web sitelerine erişimi engelleme kararından dolayı üzgünüz. Özgür basın, güçlü bir demokrasi için şarttır" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "RTÜK'ün, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin web sitelerine erişimi engelleme kararından dolayı üzgünüz. Özgür basın, güçlü bir demokrasi için şarttır" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price; Deutsche Welle Türkçe ile Amerika'nın Sesi'nin internet sitelerine, lisans başvurularını yapmadıkları gerekçesiyle erişim engeli kararı verilmesine tepki gösterdi.

Price, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"RTÜK'ün, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin web sitelerine erişimi engelleme kararından dolayı üzgünüz. Özgür basın, güçlü bir demokrasi için şarttır."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Şampiyonası Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Şampiyonası
Kaynak: ANKA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Deutsche Welle, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Sözcüsü Prıce'tan 'Dw Türkçe ve Voa Türkçe'ye Erişim Engeli' Tepkisi: 'Özgür Basın, Güçlü Bir Demokrasi İçin Şarttır' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:09 Başkentte vatandaşa milletvekillerinin ismi soruldu, büyük kısmı 1 tane bile bilemedi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 21:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Sözcüsü Prıce'tan "Dw Türkçe ve Voa Türkçe'ye Erişim Engeli" Tepkisi: "Özgür Basın, Güçlü Bir Demokrasi İçin Şarttır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement