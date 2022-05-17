ABD heyeti Türkmenistan'da ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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ABD heyeti Türkmenistan'da ikili ilişkileri görüştü

17.05.2022 21:47
ABD heyeti Türkmenistan'da ikili ilişkileri görüştü

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, başkent Aşkabat'a gelen ABD heyetiyle ikili ilişkileri görüştü.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, başkent Aşkabat'a gelen ABD heyetiyle ikili ilişkileri görüştü.

Bakan Meredov, başkent Aşkabat'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Dean Thompson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Taraflar, siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlarda ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Thompson, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ilk defa Türkmenistan'da bulunduğunu ifade etti.

Bakan Meredov ile ikili ilişkileri görüştüğünü belirten Thompson, ABD ile Türkmenistan'ın son 30 yılda güvenlik, iklim değişikliği, iş, ticaret ve kültürel miras alanlarında işbirliğini geliştirdiğini kaydetti.

Thompson, ziyaretinde Türkmen halkı ve Büyük İpek Yolu'nun kadim tarihi hakkında çok şey öğrenme fırsatı yakaladığını aktardı.

ABD ile Türkmenistan hükümetlerinin işbirliğini genişletmek için sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Thompson, ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve istihdam yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Thompson, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğal gaz boru hattına (TAPI) değinerek, Türkmenistan'ın enerji ihracat rotalarını çeşitlendirme çabalarını desteklediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

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