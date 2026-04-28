Trump teklifi değerlendirirken İran\'dan tarihi bir rest daha

İran, ABD’nin Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmeye yönelik sunduğu yeni teklifi değerlendirdiği süreçte Washington’a sert mesaj verdi. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Reza Talaei Nik, “ABD artık bağımsız ülkelere ne yapacaklarını dikte edebilecek konumda değil” dedi.

“TALEPLERDEN VAZGEÇMEK ZORUNDA KALACAK”

Devlet televizyonuna konuşan Talaei Nik, Washington’un “yasadışı ve mantıksız taleplerini terk etmek zorunda kalacağını” belirterek ABD’nin mevcut yaklaşımının sürdürülebilir olmadığını savundu.

TRUMP’A HÜRMÜZ TEKLİFİ MASADA

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin planını Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda düzenlenen üst düzey toplantıda değerlendirdi. Teklif masaya gelirken Washington’da gözler Trump’ın vereceği karara çevrildi.

NÜKLEER PROGRAM YİNE KRİZ BAŞLIĞI

ABD ve İranlı yetkililere göre teklif, İran’ın nükleer programına ilişkin somut bir adım içermiyor. Tahran yönetimi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmazken bu durum müzakerelerin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

“TÜM ÇIKIŞLAR KİLİTLENDİ”

ABD’li yetkililer, İran’ın nükleer program konusunda taviz vermemesi nedeniyle “savaşa çözüm olarak tüm çıkışların kilitlendiğini” savunuyor. Daha önce planlanan görüşmelerin iptal edilmesi de bu çıkmazı derinleştirdi.

BASKI VE DİPLOMASİ ARASINDA SIKIŞAN SÜREÇ

ABD yönetimi İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırırken, bazı çevreler bu stratejinin Tahran’ı anlaşmaya zorlayacağını düşünüyor. Ancak karşıt görüştekiler, İran’ın daha sert bir pozisyona geçtiğini savunuyor.