Trump teklifi değerlendirirken İran'dan tarihi bir rest daha
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump teklifi değerlendirirken İran'dan tarihi bir rest daha

28.04.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Reza Talaei Nik, “ABD artık bağımsız ülkelere ne yapacaklarını dikte edebilecek konumda değil” diyerek Washington’a sert çıktı. Trump’ın Hürmüz planını değerlendirdiği süreçte, ABD’li yetkililer İran’ın nükleer programda taviz vermemesi nedeniyle “savaşa çözüm olarak tüm çıkışların kilitlendiğini” ifade etti.

İran, ABD’nin Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmeye yönelik sunduğu yeni teklifi değerlendirdiği süreçte Washington’a sert mesaj verdi. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Reza Talaei Nik, “ABD artık bağımsız ülkelere ne yapacaklarını dikte edebilecek konumda değil” dedi.

“TALEPLERDEN VAZGEÇMEK ZORUNDA KALACAK”

Devlet televizyonuna konuşan Talaei Nik, Washington’un “yasadışı ve mantıksız taleplerini terk etmek zorunda kalacağını” belirterek ABD’nin mevcut yaklaşımının sürdürülebilir olmadığını savundu.

TRUMP’A HÜRMÜZ TEKLİFİ MASADA

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin planını Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda düzenlenen üst düzey toplantıda değerlendirdi. Teklif masaya gelirken Washington’da gözler Trump’ın vereceği karara çevrildi.

NÜKLEER PROGRAM YİNE KRİZ BAŞLIĞI

ABD ve İranlı yetkililere göre teklif, İran’ın nükleer programına ilişkin somut bir adım içermiyor. Tahran yönetimi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmazken bu durum müzakerelerin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

“TÜM ÇIKIŞLAR KİLİTLENDİ”

ABD’li yetkililer, İran’ın nükleer program konusunda taviz vermemesi nedeniyle “savaşa çözüm olarak tüm çıkışların kilitlendiğini” savunuyor. Daha önce planlanan görüşmelerin iptal edilmesi de bu çıkmazı derinleştirdi.

BASKI VE DİPLOMASİ ARASINDA SIKIŞAN SÜREÇ

ABD yönetimi İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırırken, bazı çevreler bu stratejinin Tahran’ı anlaşmaya zorlayacağını düşünüyor. Ancak karşıt görüştekiler, İran’ın daha sert bir pozisyona geçtiğini savunuyor.

Hürmüz Boğazı, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Buyuk seytanla kucuk seytan evcililk oyunundalar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

11:43
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
11:31
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 12:18:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.