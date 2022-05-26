ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmeleri Washington'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmeleri Washington'da gerçekleştirildi

26.05.2022 07:03
ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmeleri Washington'da gerçekleştirildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha arasındaki ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmelerinde küresel ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha arasındaki ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmelerinde küresel ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın yazılı açıklamasında Blinken ile Taha arasında Washington'da gerçekleşen görüşmenin ABD ile İİT arasındaki Stratejik Diyalog kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Washington'da iki gün boyunca süren görüşmelerde, Afganistan'daki son durum, bölgesel güvenlik meseleleri, kadın hakları, din ve ifade özgürlüğü gibi birçok konu başlığı kapsamlı şekilde ele alındı.

Aynı görüşmede gıda güvenliği, iklim değişikliği, terörle mücadele gibi birçok ülkeyi aynı anda ilgilendiren küresel konular da ABD-İİT işbirliği marjında masaya yatırıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmeleri Washington'da gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 07:20:16. #1.11#
SON DAKİKA: ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmeleri Washington'da gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement