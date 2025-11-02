ABD Kamu Borcu Rekor Kırdı: 38 Trilyon Dolar - Son Dakika
ABD Kamu Borcu Rekor Kırdı: 38 Trilyon Dolar
02.11.2025 18:21
ABD'nin toplam kamu borcu, 22 Ekim itibarıyla 38 trilyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

ABD'nin toplam kamu borcu rekor tazeledi. ABD'nin 2 Ağustos tarihinde ulaştığı rekor seviye olan 37 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcu, 82 gün içerisinde 1 trilyon dolar daha arttı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, toplam borç 22 Ekim itibarıyla 38 trilyon dolar seviyesini aştı.

TOPLAM BORÇ DUDAK UÇUKLATTI

Mali politikalar üzerinde çalışan düşünce kuruluşu Peter G. Peterson Vakfı, bu meblağın ABD'de kişi başına 111 bin dolar borç manasına geldiğini duyurdu. Düşünce kuruluşu ayrıca, ABD'nin dış borç miktarının Çin, Hindistan, Japonya, Almanya ve İngiltere'nin ekonomilerinin tamamının gayrisafi yurtiçi hasılalarının toplam değerine eşit olduğuna dikkat çekti.

"BU MİKTAR AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TÜM EKONOMİK ÜRETİMİNİN İKİ KATI"

Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı Jodey Arrington, kamu borcunu "ABD'nin sıradaki büyük savaşı" olarak nitelendirdi. Cumhuriyetçi siyasetçi, "ABD şu anda 38 trilyon dolar borçlu. Bunu somutlaştırmak gerekirse, bu miktar Avrupa Birliği'nin tüm ekonomik üretiminin iki katı, İngiltere'nin yıllık bütçesinin 20 katı ve 18 yaş altındaki her genç Amerikalı için 500 bin dolarlık ezici bir yük manasına geliyor" dedi.

Arrington, "Kamu borcu, ABD'nin sıradaki büyük savaşıdır. Eğer bu savaşı kaybedersek, ABD'nin dünya liderliğini ve çocuklarımızın geleceğini kaybederiz. Ancak ulusal cesaretimizi toplayıp sorumlu bir şekilde müdahale edebilirsek ABD, 21. asra liderlik edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BORCU 2047 YILINA KADAR GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILANIN YÜZDE 200'ÜNE ULAŞABİLİR

Partiler üstü bir kurum olan Kongre Bütçe Ofisi (CBO) ise, ABD'nin borcunun 2047 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 200'üne ulaşabileceğine dikkat çekti. Ekonomistler, bugün itibarıyla 38,1 trilyon doları aşan ve her saniye yüzlerce dolar artan kamu borcunun, borçlanmanın hızlanmasıyla birlikte önümüzdeki birkaç ay içerisinde 39 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, her geçen gün artan kamu borcunun kapatılması için zengin göçmenlere "Altın Kart" vizesi satılması şeklinde sıra dışı bir çözüm önermişti. Zengin göçmenlere 5 milyon dolar karşılığında "Altın Kart" vizesi verme ve ABD vatandaşlığına gidecek bir süreç sunmayı teklif eden Trump, "1 milyon kart tedarik edilmesi, 5 trilyonluk bir kaynak manasına gelir. 10 milyon satarsanız, bu toplam 50 trilyon eder, ki bizim 35 trilyon dolar borcumuz var. Bu güzel olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin toplam borcu, 2024 yılı Ocak ayında 34 trilyon dolar, 2024 yılı Temmuz ayında 35 trilyon dolar, 2024 yılı Kasım ayında da 36 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştı. Ülkenin kamu borcu 1982 senesinde 1 trilyon dolar eşiğini geçmiş, bundan 26 sene sonra 2008 senesinde ise 10 trilyon dolar seviyesine gelmişti. Kongre Bütçe Ofisi, 2022'de 30 trilyon dolar seviyesine kadar yükselen toplam borcun 2027'de 40 trilyon doları aşacağını öngörüyor.

Kaynak: İHA

politika, ekonomi, finans, yerel, Dünya, Kamu, Son Dakika

