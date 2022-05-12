ABD Kara Kuvvetleri Komutanı, gelecekteki savaşlarda dronların önemine vurgu yaptı - Son Dakika
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ABD Kara Kuvvetleri Komutanı, gelecekteki savaşlarda dronların önemine vurgu yaptı

12.05.2022 22:12
ABD Kara Kuvvetleri Komutanı, gelecekteki savaşlarda dronların önemine vurgu yaptı

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James McConville, dron ve dron savar teknolojilerinin gelecekteki savaşlarda büyük önem arz edeceğini söyledi.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James McConville, dron ve dron savar teknolojilerinin gelecekteki savaşlarda büyük önem arz edeceğini söyledi.

Orgeneral McConville, ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Christine Wormuth ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2023 Kara Kuvvetleri bütçesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan ne tür dersler çıkardığına yönelik soru üzerine Orgeneral McConville, ordunun modernizasyonunun, uzun menzilli atış sistemlerinin hala oldukça kritik olduğunun Ukrayna'daki savaşta ortaya çıktığını söyledi.

Orgeneral McConville, "Dron teknolojisi ve dron teknolojisine karşı savunmanın da artık gelecekteki çatışmalarda büyük önem arz edeceğini düşünüyorum." dedi.

McConville, ABD Kara Kuvvetlerinin sadece insansız hava araçları değil aynı zamanda insansız helikopterler konusunda da çalışma yaptığını belirtti.

Wormuth da Ukrayna'ya ABD'nin gelişmiş silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) biri olan "MQ-1C Gray Eagle"ların verilmesini desteklediğini söyledi.

Bir Kongre üyesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'den MQ-1C SİHA'ları gibi karmaşık silahlar talep ettiği ve Pentagon'un MQ-1C dahil bazı silahlar vermeye hazırlandığını belirterek Kara Kuvvetlerinin buna destek verip vermeyeceğini sordu.

Wormuth, Ukrayna'nın bu taleplerinden haberdar olmadığını ancak bu sistemlerin başka ülkelere tedarik edilmesinde nerede ve nasıl kullanılacağı konusundaki güvenlik endişeleri üzerine oldukça sıkı bir politika olduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya da hangi sistemlerin sağlanması gerektiği konusunda da aktif bir tartışmanın ordu içerisinde devam ettiğini aktaran Wormuth, "Karar vericiler arasındaki görüşmelerde bu sistemin Ukraynalılara tedarik edilmesinin mantıklı olduğu sonucu çıkarsa bunu destekleyeceğim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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