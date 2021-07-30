ABD karşısında büyük başarı gösteren Filenin Sultanları, son sette kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren Filenin Sultanları, son sette güçlü rakibine diş geçiremedi ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı. 1 puan ise tesellimiz oldu.

"İYİ SONUÇ"

Kaptan Eda Erdem maçın ardından ABD'nin bir voleybol ülkesi olduğunu belirterek alınan 1 puanın iyi olduğunu ifade etti.

Eda, "ABD iyi bir voleybol ülkesi. Bizim mücadelemiz ve geri dönüşümüz bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 1 puan bile bizim çok değerli. Üzgünüz tabi. 3-2 almayı çok isterdik. Biz böyle böyle büyüyeceğiz. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz" yorumunda bulundu.