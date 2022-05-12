ABD'Lİ 32 TUR OPERATÖRÜ VE SEYAHAT ACENTESİ İSTANBUL'DA AĞIRLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'Lİ 32 TUR OPERATÖRÜ VE SEYAHAT ACENTESİ İSTANBUL'DA AĞIRLANDI

12.05.2022 18:43

AMERİKA Birleşik Devletleri'nden 32 tur operatörü ve seyahat acentesi sahibi İstanbul'da gezdirildi.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nden 32 tur operatörü ve seyahat acentesi sahibi İstanbul'da gezdirildi. ABD Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirerek Bugün Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştük. Bakanın hedefi 500 bin ABD'li ziyaretçi. Bu sayının gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. ABD'de Türkiye hakkında reklamlar var. Küresel seviyede reklamlar. Reklamlar görsel olarak gerçekten inanılmaz. Şunu söylemeliyim ki herkes ABD'li gezginler hakkında iyimser olabilir dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı(TGA) ABD'li 32 tur operatörü ve Seyahat acentesini İstanbul'da ağırladı. 10 Mayıs'ta İstanbul'a gelen seyahat acente temsilcileri ve tur operatörleri bugün de İstanbul'da Balat gibi tarihi semtleri dolaştı. 32 kişilik gruba eşlik eden ABD Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü. Ardından kafile Galataport ile ilgili de bilgi aldı. Kafilenin yarın ABD'ye dönmesi bekleniyor.

İSTANBUL BENİM FAVORİ ŞEHİRLERİMDEN BİR TANESİ

USTOA Başkanı Terry Dale İstanbul, benim favori şehirlerimden bir tanesi. Sayısız kez bu şehre geldim. Bugünkü görevim gereği ABD'den 19 tur operatörü ile buradaydık. Öncelikle görmek inanmaktır. ABD'li tur operatörlerimiz İstanbul deneyimini hissetmek, görmek, dokunmak, duymak, tatmak için buradaydı. Böylece ABD'ye dönünce İstanbul'un hikayesini anlatarak ABD'li turistleri daha iyi motive edebilirler. Gerçekten ziyaretçi sayısının artmasını istiyoruz dedi.

BAKANIN HEDEFİ 500 BİN ABD'Lİ ZİYARETÇİ

USTOA Başkanı Terry Dale ABD'den Türkiye'ye ziyaretçi sayısının artacağını söyleyebilirim. Bugün Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştük. Bakanın hedefi 500 bin ABD'li ziyaretçi. Bu sayının gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. ABD'de Türkiye hakkında reklamlar var. Küresel seviyede reklamlar. Reklamlar görsel olarak gerçekten inanılmaz. Şunu söylemeliyim ki herkes ABD'li gezginler hakkında iyimser olabilir. Çünkü buraya gelmek isteyenler ile omuz omuza olacağız diye konuştu.

ABD'Lİ 32 TUR OPERATÖRÜ VE SEYAHAT ACENTESİ İSTANBUL'DA AĞIRLANDI
ABD'Lİ 32 TUR OPERATÖRÜ VE SEYAHAT ACENTESİ İSTANBUL'DA AĞIRLANDI
ABD'Lİ 32 TUR OPERATÖRÜ VE SEYAHAT ACENTESİ İSTANBUL'DA AĞIRLANDI
ABD'Lİ 32 TUR OPERATÖRÜ VE SEYAHAT ACENTESİ İSTANBUL'DA AĞIRLANDI

YORUMLAR
500
Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı Erasmus öğrencileri Çorumlu obasında ağırlandı Erasmus öğrencileri Çorumlu obasında ağırlandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'Lİ 32 TUR OPERATÖRÜ VE SEYAHAT ACENTESİ İSTANBUL'DA AĞIRLANDI - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş!
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'Lİ 32 TUR OPERATÖRÜ VE SEYAHAT ACENTESİ İSTANBUL'DA AĞIRLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement