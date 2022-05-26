ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması

26.05.2022 18:44
ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), ABD'li aktör Kevin Spacey'e 3 erkeğe 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), ABD'li aktör Kevin Spacey'e 3 erkeğe 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), ABD'li aktör Kevin Spacey'nin 3 erkeğe karşı 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. İddia edilen cinsel saldırı olaylarından 3'ünün Mart 2005 ile Ağustos 2008 arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da, 1'inin ise Nisan 2013'te İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire'da gerçekleştiği belirtildi.

CPS Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie yaptığı açıklamada, "CPS, 62 yaşındaki Kevin Spacey'e 3 erkeğe karşı 4 dört ayrı cinsel saldırı suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Spacey ayrıca, 1 kişinin rızası olmadan cinsel ilişkiye girmesine neden olmakla suçlanıyor. Suçlamalar, Metropolitan Polisi tarafından soruşturma sırasında toplanan kanıtların incelenmesini takip ediyor" dedi.

Ainsle ayrıca, Kraliyet Savcılığının yetkililere Spacey aleyhindeki cezai suçlamaların aktif olduğunu duyurarak, Spacey'in adil yargılanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

SPACEY, HAKKINDA DAHA ÖNCEDE CİNSEL TACİZ DAVASI AÇILMIŞTI

Spacey, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü.

Dünyaca ünlü 62 yaşındaki ABD'li aktör Spacey, American Beauty, Seven, The Usual Suspects, LA Confidential gibi Hollywood filmlerinde üstlendiği önemli rollerle biliniyor.

(Aylin Albayrak - İHA)

ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması
ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması

YORUMLAR
500
Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı ŞİDDET UYGULAYIP CİNSEL SALDIRIYA KALKIŞTIĞINI İDDİA ETTİĞİ ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU ŞİDDET UYGULAYIP CİNSEL SALDIRIYA KALKIŞTIĞINI İDDİA ETTİĞİ ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 19:01:39. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li aktör Kevin Spacey hakkında 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement