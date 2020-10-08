ABD'li astronot Boeing'in ilk insanlı uzay seferine "ailevi sebepler yüzünden" katılamayacak - Son Dakika

. ABD'li astronot Chris Ferguson, Boeing'in personel taşıyıcı "CST-100 Starliner" uzay mekiği ile gelecek yıl yapmayı planladığı insanlı test uçuşuna katılmayacağını açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın 2011'de Space Shuttle mekiğiyle yaptığı son insanlı uzay seferinin ekip komutanlığını yapan deneyimli astronot, kişisel Twitter hesabında paylaştığı videoda "ailevi sebepler nedeniyle" görevden çekildiğini duyurdu.

Gelecek yılın aile bireyleri için önemli dönüm noktalarının yaşanacağı bir yıl olacağını ve bu nedenle onların yanında olmak istediğini belirten Ferguson, "Yeni bir göreve hazırlanıyorum. Bu görevde Dünya'ya ayak basmam ve benim için en önemli ekibe, aileme öncelik vermem gerekiyor. Starliner ekibi ve NASA astronotlarıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Boeing'in 2021'de gerçekleştirmeyi planladığı ilk insanlı test uçuşu için ekip lideri seçilen Ferguson'un yerini, onun yedeği olarak eğitimlere katılan NASA astronotu Butch Wilmore'un alması bekleniyor. Ekipte Wilmore'un yanı sıra NASA astronotları Mike Fincke ve Nicole Mann da yer alacak.

NASA, 2014'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) özel şirketlerin ürettiği mekiklerle personel taşımak üzere "Ticari Mürettebat Geliştirme" programını başlatmıştı.

Program kapsamında SpaceX şirketi "Crew Dragon", Boeing ise "CST-100 Starliner" mekiklerini geliştirdi.

SpaceX, 30 Mayıs'ta NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan uzay kapsülünü ISS'ye yollayarak ilk insanlı test uçuşunda başarıya ulaşırken, Boeing henüz insansız test fırlatışlarında umduğunu bulamadı.

Boeing'in geçen yıl 22 Aralık'ta yaptığı ilk fırlatma testinde yörüngeye istenildiği gibi yerleşemeyen Starliner mekiği, Dünya'ya geri dönmüştü.