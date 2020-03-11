Son Dakika › Dünya › ABD'li doktora öğrencisi: 'Urumçi'de Uygur arkadaşlarım birer birer ortadan kaybolmaya başladı' - Son Dakika Dünya
ABD'li doktora öğrencisi: 'Urumçi'de Uygur arkadaşlarım birer birer ortadan kaybolmaya başladı'
6 saat önce
Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de araştırma yapan Amerikalı doktora öğrencisi Sarah Tynen, bölgede şahit olduklarını kaleme aldı. Tynen, yazısında, "Uygur arkadaşlarım birer birer ortadan kaybolmaya başladı" ifadesini kullandı
Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de araştırma yapan Amerikalı doktora öğrencisi Sarah Tynen, bölgede şahit olduklarını kaleme aldı.
"Doktora tezi araştırmama 2014 yılında Uygurların ana vatanı Urumçi'de başladım ve orada yaşadım." diyen Tynen, Urumçi'nin 3 milyonu aşkın nüfusunun bulunduğunu, kentin Uygurların yanı sıra Han Çinlilere de ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Araştırmacı, burada kaldığı süre boyunca 66 Han Çinli ve 98 Uygur ile görüştüğünü aktarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01
Son Dakika ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi