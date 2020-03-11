ABD'li doktora öğrencisi: 'Urumçi'de Uygur arkadaşlarım birer birer ortadan kaybolmaya başladı'

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de araştırma yapan Amerikalı doktora öğrencisi Sarah Tynen, bölgede şahit olduklarını kaleme aldı.



"Doktora tezi araştırmama 2014 yılında Uygurların ana vatanı Urumçi'de başladım ve orada yaşadım." diyen Tynen, Urumçi'nin 3 milyonu aşkın nüfusunun bulunduğunu, kentin Uygurların yanı sıra Han Çinlilere de ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Araştırmacı, burada kaldığı süre boyunca 66 Han Çinli ve 98 Uygur ile görüştüğünü aktarıyor.