ABD'li doktora öğrencisi: 'Urumçi'de Uygur arkadaşlarım birer birer ortadan kaybolmaya başladı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'li doktora öğrencisi: 'Urumçi'de Uygur arkadaşlarım birer birer ortadan kaybolmaya başladı' - Son Dakika Dünya

ABD'li doktora öğrencisi: 'Urumçi'de Uygur arkadaşlarım birer birer ortadan kaybolmaya başladı'

6 saat önce

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de araştırma yapan Amerikalı doktora öğrencisi Sarah Tynen, bölgede şahit olduklarını kaleme aldı. Tynen, yazısında, "Uygur arkadaşlarım birer birer ortadan kaybolmaya başladı" ifadesini kullandı

ABD'li doktora öğrencisi: 'Urumçi'de Uygur arkadaşlarım birer birer ortadan kaybolmaya başladı', System.String[]

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de araştırma yapan Amerikalı doktora öğrencisi Sarah Tynen, bölgede şahit olduklarını kaleme aldı.


"Doktora tezi araştırmama 2014 yılında Uygurların ana vatanı Urumçi'de başladım ve orada yaşadım." diyen Tynen, Urumçi'nin 3 milyonu aşkın nüfusunun bulunduğunu, kentin Uygurların yanı sıra Han Çinlilere de ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Araştırmacı, burada kaldığı süre boyunca 66 Han Çinli ve 98 Uygur ile görüştüğünü aktarıyor.

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Doğu Türkistan, Uygur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
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