Son Dakika Haberleri: ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu

ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu

23 dakika önce

NEW ABD'li eski bir asker, "nefret" nedeniyle bombalamayı planladığı İslam Merkezini ziyaret ettikçe İslam ile tanışıp Müslüman oldu.

ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu, System.String[]
NEW ABD'li eski bir asker, "nefret" nedeniyle bombalamayı planladığı İslam Merkezini ziyaret ettikçe İslam ile tanışıp Müslüman oldu.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından beyaz ırkçılığı ve İslamofobi tartışmaları alevlenirken, ABD'li eski asker Richard McKinney hikayesi ile fark yaratıyor.

McKinney, Indiana'daki İslam Merkezine bombalı saldırı düzenlemeyi düşünen bir eski askerden, aynı merkezin başkanı olmaya giden yolu yerel basınla paylaştı.

Yerel basındaki haberlere göre, ABD Deniz Piyadeleri bünyesinde Ortadoğu, Somali, Filipinler, Güney Amerika gibi bölgelerde uzun yıllar görev yaptığını belirten McKinney, ülkesine döndükten sonra içinin "Müslümanlara karşı nefretle" dolduğunu belirtti.

El yapımı bomba ile İslam merkezine saldırmayı planlıyordu

İlerleyen dönemlerde aklına bir camiyi yok edip, çok sayıda Müslümanı öldürmek ya da yaralamak fikrinin düştüğünü ve kendi el yapımı bombasıyla yakınlardaki Muncie İslam Merkezi'ne saldırmayı tasarladığını anlattı.

O dönemde yakalanıp, cezaevine girmeyi dahi umursamadığını anlatan McKinney, bir gün küçük kızının eve gelip sınıflarına gelen yeni bir Müslüman çocuğun kıyafetlerini anlatması üzerine, mahalledeki İslam Merkezine giderek Müslümanlarla tanıştığını belirtti.

İslam ile tanışıp Müslüman oldu

Gittiği İslam merkezindeki Müslümanların kendisine Kur-an'ı Kerim'den ayetler okuduğunu ve 8 haftada İslam'dan etkilendiğini belirten McKinney, "Cami'de her gün daha uzun saatler harcamaya başladım ve her şey çok mantıklı gelmeye başladı. Şehadet getirip, Müslüman olmak istedim ve oldum." ifadelerini kullandı.

Müslüman olduktan sonra birçok insan için ilham kaynağı haline geldiğini anlatan Richard McKinney, şu anda bir zamanlar bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı Muncie İslam Merkezi'nin başkanı.

İslam ile ilgili yanlış düşünceleri ve duyguları düzelterek Müslüman toplumu desteklemeye devam ettiğini kaydeden McKinney, "İslam Merkezi ve buradaki insanları korumak için ne gerekiyorsa yaparım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı İstanbul- Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 01:10:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]