ABD'li milyarder Friedkin, İtalyan ekibi Roma'yı satın almak için görüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li milyarder Friedkin, İtalyan ekibi Roma'yı satın almak için görüşüyor - Son Dakika

ABD'li milyarder Friedkin, İtalyan ekibi Roma'yı satın almak için görüşüyor

6 saat önce

İtalyan futbol kulübü Roma, kulübün çoğunluk hisselerini satmak için ABD'li milyarder Dan Friedkin'in sahibi olduğu Friedkin Group ile satış görüşmeleri yapıldığını bildirdi.

ABD'li milyarder Friedkin, İtalyan ekibi Roma'yı satın almak için görüşüyor, System.String[]

İtalyan futbol kulübü Roma, kulübün çoğunluk hisselerini satmak için ABD'li milyarder Dan Friedkin'in sahibi olduğu Friedkin Group ile satış görüşmeleri yapıldığını bildirdi.

Roma tarafından yapılan açıklamada, kulübün ana hissedarı James Pallotta'nın hisselerini (NEEP Roma Holding Spa) Friedkin Group'e satmak için görüşmeler yaptığı ancak henüz resmi bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

Financial Times, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalya Serie A takımlarından Roma'nın borçlarıyla birlikte 750 milyon avroya Friedkin Group'a satılması için anlaşmaya yakın olunduğunu duyurmuştu.

Milano borsasında işlem gören Roma'nın hisseleri açılışta yüzde 10'a yakın değer kazandıktan sonra TSİ 15.42'de yüzde 4,87 artış ile işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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