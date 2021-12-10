Üye Girişi
ABD'li rapçi Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında konuştu - Son Dakika

ABD'li rapçi Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında konuştu

10.12.2021 01:08
ABD'li rapçi Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında konuştu

NEW ABD'li rap müzik sanatçısı Travis Scott, Teksas'ın Houston kentinde 10 kişinin hayatını kaybettiği konser hakkında ilk kez konuştu ve yaşananlardan haberi olmadığı için konsere devam ettiğini söyledi.

NEW ABD'li rap müzik sanatçısı Travis Scott, Teksas'ın Houston kentinde 10 kişinin hayatını kaybettiği konser hakkında ilk kez konuştu ve yaşananlardan haberi olmadığı için konsere devam ettiğini söyledi.

Charlamagne Tha God isimli radyo sunucusun programına konuk olan Rapçi Scott, Houston'daki Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan kargaşa sonrasında, kendisine ölenlerin olduğunun söylenmediğini, bunun için şarkı söylemeye devam ettiğini iddia etti.

Siyahi sanatçı, "Hayranlarımın ve yakınlarının yaşadıkları gerçekten acıtıyor. Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum." dedi.

Travis, bazı seyircilerin sahneye atladığı anda bile sadece konseri bitirmesinin söylendiğini, yaşanan trajik olayın detaylarını ancak basın toplantısında öğrenebildiğini belirterek organizasyonu suçladı.

Performanslarının öfke kültürünü teşvik ettiğini kabul etmeyen sanatçı, konserlerinde "şeytani ritüeller" olduğu yönündeki sosyal medyayı iddialarını da "Ben bir Tanrı adamıyım." diyerek reddetti.

Astroworld Festivali'ndeki izdiham

Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda, yaşları 9 ila 27 arasında değişen 10 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Scott, ölenlerin olduğu hadisede konseri 40 dakika daha devam ettirdiği için toplumun tepkisiyle karşılaşmıştı. Sanatçının izdihamda ölen ve yaralananlar için yaptığı yardım çağrısı mağdurların kızgın aile yakınları tarafından reddedilmişti.

Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Houston, Travis, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li rapçi Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı
486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak 18:19 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? 13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?

Son Dakika Haberleri
01:02 Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri emir geldi
01:01 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
01:00 Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor
00:53 Bağcılar'da apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu
00:34 Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı
00:15 Didem Soydan'nın bikinili paylaşımları ses getirdi
00:14 AK Partili Resul Tosun gündem olan sözleri hakkında konuştu: Ekonomist olmayanlar konuya girince gülünç oluyor demek ki
00:04 Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil
23:37 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti
23:21 Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmenine elektrik vaadi
Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor         
01:01
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:24
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var         
13:06
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 01:26:03. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'li rapçi Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement