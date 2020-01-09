ABD'li Senatör Graham: Trump'ın azline yönelik yargı işlemleri haftaya başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik yargılama işlemlerine önümüzdeki hafta başlanacağını açıkladı.



Graham, Temsilciler Meclisi'ndeki sürecin tamamlanmasının ardından Trump'ın azline yönelik iki maddenin halen Senato'ya gönderilmemesini eleştirdi. Bu durumu, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin "oyunu" olarak nitelendiren ABD'li senatör, "Pelosi'nin azil barajı artık yıkılıyor. Azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek Senato'daki Demokratları da kaybediyor." dedi.