ABD'li Senatör Graham: Trump'ın azline yönelik yargı işlemleri haftaya başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'li Senatör Graham: Trump'ın azline yönelik yargı işlemleri haftaya başlayacak - Son Dakika Dünya

ABD'li Senatör Graham: Trump'ın azline yönelik yargı işlemleri haftaya başlayacak

6 saat önce

ABD'li Senatör Graham: Trump'ın Senato'daki yargı işlemlerine haftaya başlanacak

ABD'li Senatör Graham: Trump'ın azline yönelik yargı işlemleri haftaya başlayacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik yargılama işlemlerine önümüzdeki hafta başlanacağını açıkladı.


Graham, Temsilciler Meclisi'ndeki sürecin tamamlanmasının ardından Trump'ın azline yönelik iki maddenin halen Senato'ya gönderilmemesini eleştirdi. Bu durumu, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin "oyunu" olarak nitelendiren ABD'li senatör, "Pelosi'nin azil barajı artık yıkılıyor. Azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek Senato'daki Demokratları da kaybediyor." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:06 
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