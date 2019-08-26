ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’in yüzde 42,5’ini satın aldı
1 saat önce
ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts'in (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG'nin hisselerinin yüzde 42,5'sini satın aldığı bildirildi.
ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts'in (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG'nin hisselerinin yüzde 42,5'sini satın aldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:30
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