Son Dakika Haberleri: ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’in yüzde 42,5’ini satın aldı
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ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’in yüzde 42,5’ini satın aldı

1 saat önce

ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts'in (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG'nin hisselerinin yüzde 42,5'sini satın aldığı bildirildi.

ABD’li yatırımcılar Alman Axel Springer’in yüzde 42,5’ini satın aldı, System.String[]

ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts'in (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG'nin hisselerinin yüzde 42,5'sini satın aldığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Darryl Bevon Roberts, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:30 
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