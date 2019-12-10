Son Dakika Haberleri: ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA Ticaret Antlaşması'nda son imzalar atılıyor
Son Dakika Dünya ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA Ticaret Antlaşması'nda son imzalar atılıyor - Son Dakika Dünya

ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA Ticaret Antlaşması'nda son imzalar atılıyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada arasında yapılan yeni serbest ticaret anlaşması USMCA'da tarafların her konuda fikir birliğine vardığı, yapılacak son küçük değişikliklerden sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA Ticaret Antlaşması'nda son imzalar atılıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada arasında yapılan "yeni serbest ticaret anlaşması" USMCA'da tarafların her konuda fikir birliğine vardığı, yapılacak son küçük değişikliklerden sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.


1994'te imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan USMCA, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği doğrultusunda Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılmış, yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:46 
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