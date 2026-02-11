ABD, Nijerya'ya 200 Asker Daha Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Nijerya'ya 200 Asker Daha Gönderiyor

11.02.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Nijerya'daki terörle mücadelede 200 asker gönderecek, işbirliği kapasitesini artıracak.

ABD'nin, Nijerya'da terörle mücadele kapsamında daha önce konuşlandırdığı küçük askeri ekibe ilave 200 asker göndereceği bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, ABD'nin, Nijerya'da terörle mücadele kapsamında 200 asker daha göndereceği belirtildi.

Haberlerde, ABD yönetiminin, Batı Afrika'da ve özellikle Nijerya'da artan terör faaliyetlerinden ciddi endişe duyduğu aktarılarak, "Ortak güvenlik kaygılarını giderebilecek istekli ve yetkin ortaklarla işbirliği yapmak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu sevkiyatın, ABD ile Nijerya hükümeti arasında varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Nijerya Savunma Sözcüsü Samaila Uba, yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin doğrudan muharebe operasyonlarına katılmayacağını belirtti.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, 4 Şubat'ta Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıklamıştı. Anderson, askeri ekibin ne zaman Nijerya'ya ulaştığına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Nijerya Savunma Karargahı, konuşlandırmanın iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, işbirliğinin kapasite geliştirme, profesyonel askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve terörizm ile sınır aşan tehditlere karşı stratejik diyaloğu kapsadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Nijerya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Nijerya'ya 200 Asker Daha Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti
Çelik’in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş

14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 15:09:27. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Nijerya'ya 200 Asker Daha Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.