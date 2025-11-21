ABD\'nin 28 maddelik Ukrayna planı ortaya çıktı

ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı olduğu iddia edilen metnin detayları ortaya çıktı. The Associated Press (AP) ajansı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırlandığı öne sürülen planın taslağının kopyasını paylaştı.

Metne göre Ukrayna'dan işgal altındaki Donbas bölgesini Rusya'ya vermesi isteniyor. Ayrıca Ukrayna ordusunun 600 bin personelle sınırlandırılması ve ülkenin NATO'ya katılımının rafa kaldırılması talep ediliyor. Plan kabul görürse Rusya'nın birçok talebi gerçekleştirilmiş olacak.

Anlaşmada son dönemde Ukrayna'yı çalkalayan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir madde de yer alıyor. Kimliğinin paylaşılmaması şartıyla gazeteye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, basına sızan taslak metinde Kiev yönetiminin sonradan önemli bir değişikliğe gittiğini belirtiyor.

Taslakta yolsuzluk iddialarının detaylandırılması amacıyla, "Ukrayna, aldığı tüm yardımları kapsamlı denetime tabi tutacak ve hataları düzeltmek ya da savaştan yasadışı kazanç sağlayanları cezalandırmak için yasal bir mekanizma oluşturacak" maddesi yer alıyordu.

DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI

Kiev'in bu maddenin "savaştaki tüm taraflar savaş sırasındaki eylemleri için tam af alacak ve gelecekte herhangi bir talepte veya bulunmayacaklarını kabul edecekler" şeklinde değiştirilmesini istediği aktarılıyor.

Öte yandan planda dondurulmuş Rus varlıklarından 100 milyar doların, ABD öncülüğünde Ukrayna'da yeniden inşa ve yatırım için kullanılması maddesi de yer aldı.

Ukrayna'da 100 gün içinde seçimlerin düzenlenmesi detayını da içeren taslak planda tüm tutuklular ve cesetlerin, "tamamına karşılık tamamı" esasına göre takas edilmesi, çocuklar dahil olmak üzere tüm sivil tutuklular ve rehinelerin iade edilmesi de ele alındı.

TOPRAKLAR İADE EDİLECEK

Taslak planda Kırım, Luhansk ve Donetsk'in, fiilen Rusya'ya ait olarak tanınması, bu tanımaya ABD'nin de dahil olması,

Herson ve Zaporijya'nın temas hattı boyunca dondurulması konusu da yer alırken,Rusya'nın beş bölgenin dışında kontrol ettiği diğer kararlaştırılmış toprakları terk edeceği belirtildi.

UKRAYNA TASLAK PLANI ABD'DEN ALDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

ABD merkezli Axios internet sitesinin 19 Kasım'da ismi açıklanmayan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberde ise Ukrayna yönetiminin bu plandaki birçok noktaya itiraz ettiği öne sürülmüştü.