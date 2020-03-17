ABD'nin Afganistan Temsilcisi: "Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz" - Son Dakika
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ABD'nin Afganistan Temsilcisi: "Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz"

6 saat önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın ABD ile yaptığı anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini belirtti.

ABD'nin Afganistan Temsilcisi:

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın ABD ile yaptığı anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini belirtti.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Taliban ile yaptığı barış anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin, Taliban'ın verdiği taahhüdü yerine getirip getirmeyeceğine bağlı olduğunu vurguladı.

Taliban'ın diğer terör örgütleriyle mücadele edecekleri konusunda yaptığı açıklamaları olumlu karşıladıklarını bildiren Halilzad, Taliban'ın bu konuda kararlı olması gerektiğini aktardı.

Halilzad, "Taliban'ın ABD ile yaptığı anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Taliban mahkumlarına şartlı serbestlik

Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanı Halk ve Stratejik İlişkiler Danışmanı Vahid Ömer, Taliban'ın mahkumlarının serbest bırakılmasının, Afganlar arası müzakerelerin başlamasına bağlı olduğunun altını çizdi.

Hiçbir Taliban mahkumunun garantisiz serbest bırakılmayacağını dile getiren Ömer, bu konuda yapılan listenin her yönüyle incelemeye alındığını ifade etti.

Vahid Ömer, "Taliban mahkumlarının hepsini aynı anda serbest bırakmak kolay bir iş değil. Önce mahkumların işledikleri suçlara göre bir değerlendirme yapılması lazım." dedi.

Ömer, Taliban mahkumlarının serbest bırakılması için şiddetin azaltılması ve Afganlar arası müzakerelerin başlamasının gerektiğini sözlerine ekledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kararıyla 14 Mart'tan itibaren 1500, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 olmak üzere toplamda 5 bin mahkumun serbest bırakılması takvime bağlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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