ABD'deki Death Valley Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'deki Death Valley Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu

06.08.2022 13:30
ABD'deki Death Valley Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu

ABD'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'nda şiddetli yağış sele yol açtı.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'nda şiddetli yağış sele yol açtı.

California'nın turist çeken yerlerinden Death Valley Ulusal Parkının yetkilileri, bölgede şiddetli yağışın etkili olduğunu açıkladı.

Yetkililer, yağışlar sonucu sel meydana geldiğini, Ulusal Park'a giden birçok yolun kapatıldığını belirtti.

Ziyaretçiler ve park çalışanlarından oluşan yaklaşık 1000 kişinin parkta mahsur kaldığını, yaklaşık 60 aracın çamura gömüldüğünü bildiren yetkililer, parkta metrekareye düşen yağış miktarının "1988'den bu yana görülen en yüksek yağış miktarı" olduğuna dikkati çekti.

YORUMLAR
500
ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı Washington'da bir kasaba yangın sebebiyle boşaltıldı Washington'da bir kasaba yangın sebebiyle boşaltıldı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki Death Valley Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 13:31:04. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'deki Death Valley Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement