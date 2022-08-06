Ziyaretçiler ve park çalışanlarından oluşan yaklaşık 1000 kişinin parkta mahsur kaldığını, yaklaşık 60 aracın çamura gömüldüğünü bildiren yetkililer, parkta metrekareye düşen yağış miktarının "1988'den bu yana görülen en yüksek yağış miktarı" olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'deki Death Valley Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu - Son Dakika

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