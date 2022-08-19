California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü

19.08.2022 13:17
California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü

ABD'nin California eyaletinde inişe geçen iki uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde inişe geçen iki uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletine bağlı Watsonville kentinde küçük bir havaalanına doğru inişe geçen çift motorlu Cessna 340 tipi uçak ile tek motorlu Cessna 152 tipi uçak havada çarpıştı. ABD medyası kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Federal Havacılık İdaresi'ne göre Cessna 340'ta 2 kişi ve tek motorlu Cessna 152'de ise yalnızca pilot bulunuyordu.

Söz konusu havaalanında uçakların iniş ve kalkışını yönlendirmek için bir kontrol kulesi bulunmuyor. - CALİFORNİA

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ABD Havaalanında İki Uçak Çarpıştı, Can Kayıplarından Endişe Ediliyor ABD Havaalanında İki Uçak Çarpıştı, Can Kayıplarından Endişe Ediliyor ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Cessna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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