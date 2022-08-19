California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü

ABD'nin California eyaletinde inişe geçen iki uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletine bağlı Watsonville kentinde küçük bir havaalanına doğru inişe geçen çift motorlu Cessna 340 tipi uçak ile tek motorlu Cessna 152 tipi uçak havada çarpıştı. ABD medyası kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Federal Havacılık İdaresi'ne göre Cessna 340'ta 2 kişi ve tek motorlu Cessna 152'de ise yalnızca pilot bulunuyordu.

Söz konusu havaalanında uçakların iniş ve kalkışını yönlendirmek için bir kontrol kulesi bulunmuyor. - CALİFORNİA