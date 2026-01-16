ABD'nin Endişesi: İran'ın Tatbikata Katılımı - Son Dakika
Güncel

ABD'nin Endişesi: İran'ın Tatbikata Katılımı

16.01.2026 02:16
ABD, Güney Afrika'nın İran'ı deniz tatbikatına dahil etmesini endişe verici buldu.

CAPE ABD'nin Pretorya Büyükelçiliği, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, BRICS ortakları Çin ve Rusya'nın katılımıyla Cape Town'da düzenlenen "Barış İradesi" isimli ortak deniz tatbikatına İran'ı dahil etmesini "endişe ve alarm verici" olarak nitelendirdi.

Büyükelçiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri, Savunma Bakanı ve Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri'nin (SANDF), İran'ın devam eden deniz tatbikatlarına katılımına ilişkin hükümet emrine karşı geldiği yönündeki raporları 'endişe ve alarm' ile not etmektedir. İran istikrarsızlaştırıcı bir aktör ve terör destekçisi bir devlettir. Bu ülkenin ortak tatbikatlara, hangi kapasitede olursa olsun, dahil edilmesi, deniz güvenliğini ve bölgesel istikrarı baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Güney Afrikalıların elde etmek için bizzat çok çetin mücadeleler verdiği 'barışçıl siyasi hakları' kullanan İran vatandaşları vurulurken, hapsedilirken ve işkence görürken, Güney Afrika'nın İran güvenlik güçlerini ağırlaması bilhassa vicdana aykırıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Güney Afrika'nın, İran ile yakınlaşırken "dünyaya adalet dersi veremeyeceğinin" vurgulandığı paylaşımda, "İran askeri güçlerinin Güney Afrika sularında faaliyet göstermesine izin vermek, ya da Tahran'a gidip dayanışma ifade etmek, 'bağlantısızlık' değildir: Bu, halkını acımasızca baskı altına alan ve teröre bulaşan bir rejimle saf tutmayı seçmektir." ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika'nın, İran'ın tatbikattan çekilmesi talebi

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Pretorya yönetimi İran donanmasının tatbikattan çekilmesini talep etmesine rağmen, Güney Afrika ordusu İran'a ait bir korvetin açık denizde gerçekleştirilen tatbikata katılmasına müsaade etti.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, Tahran yönetiminin Güney Afrika'nın talebini görmezden gelerek, tatbikata katılma konusunda ısrarcı olduğu iddiasına yer verildi.

AA muhabirinin Simon's Town Deniz Üssü çevresindeki gözlemlerinde, önceki günlerde liman açıklarında demirli bulunan İran'a ait "IRIS Makran" (441) adlı yüzer üs gemisinin bölgede yer almadığı görüldü.

Öte yandan söz konusu "çekilme talebine" ve "emir-komuta zincirinde yaşandığı öne sürülen kopukluğa" dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Afrika hükümetinden, İran'da yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada taraflara "itidal ve diyalog" çağrısında bulunuldu.

"Barış İradesi" tatbikatı

Güney Afrika, 9 Ocak'tan beri BRICS ortakları Çin, Rusya ve İran donanmalarının katılımıyla düzenlenen ve bölgesel deniz güvenliğini artırmayı hedefleyen "Barış İradesi" isimli ortak deniz tatbikatına ev sahipliği yapıyor.

Cape Town açıklarında ve False Bay bölgesinde 16 Ocak'a kadar sürecek tatbikat kapsamında, katılımcı ülkelerin savaş gemileri, Güney Afrika'nın donanma merkezi olan Simon's Town Deniz Üssü'nde bir araya gelmişti.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri'nden (SANDF) yapılan açıklamada, tatbikatın amacının "çok uluslu bir ortamda operasyonel kabiliyetleri artırmak, deniz güvenliğini sağlamak ve katılımcı ülkeler arasındaki askeri işbirliğini derinleştirmek" olduğu belirtilmişti.

Çin'in "Tangshan" destroyeri ve Rusya'nın "Stoykiy" korvetiyle katıldığı tatbikatta, eski bir petrol tankerinden dönüştürülen İran'a ait yüzer üs gemisi "IRIS Makran" en dikkat çeken unsur olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Diplomasi, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

