ABD'nin Esed rejimine yönelik yaptırım yasası Lübnan'ı nasıl etkileyecek? - Son Dakika

ABD'nin Esed rejimine yönelik yaptırım yasası Lübnan'ı nasıl etkileyecek?

ABD'nin yarın yürürlüğe girecek Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine yönelik "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın, ekonomik kriz etkilerinin sürdüğü Lübnan'ı da vurmasından endişe ediliyor.

ABD'nin Esed rejimine yönelik yaptırım yasası Lübnan'ı nasıl etkileyecek?, System.String[]

ABD'nin yarın yürürlüğe girecek Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine yönelik "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın, ekonomik kriz etkilerinin sürdüğü Lübnan'ı da vurmasından endişe ediliyor.

Esed rejimine karşı ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Bu yasanın, Esed saflarında savaşan Şii Hizbullah örgütüne yönelik bir dizi baskıyı da beraberinde getirmesinin yanı sıra Lübnan'ı, Washington yaptırımları ile karşı karşıya bırakacağı ifade ediliyor.

Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle birkaç ay önce güvenoyu alan Lübnan hükümetinin, ülkedeki son 30 yılın en büyük ekonomik krizine karşı 10 milyar dolar kredi talebiyle geçen ay Uluslararası Para Fonu (IMF) ile başlattığı müzakere sürecinin dahi söz konusu yasadan etkilenebileceği belirtiliyor.

Bunun nedeni ise ABD'nin, ekonomik krizle birlikte gündeme gelen Lübnan-Suriye sınır hattındaki kaçakçılığı Hizbullah örgütünün gelir kaynaklarından biri olarak görmesi.

Washington'un Esed rejimi ve destekçilerine yönelik kapsamlı yaptırım yasasının, Suriye'deki ekonomik istikrarı ve komşu ülkelerdeki mültecilerin memleketlerine dönüşünü sağlayacak yeniden imarı da olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Dolayısıyla Lübnan yönetiminin, ekonomik kriz ve artan işsizliğe karşı ülkedeki bir milyonu aşkın Suriyeli mültecinin memleketlerine dönmeleri yönündeki girişimleri de zorlu bir sürece girmiş oluyor.

"Lübnan hükümeti de yaptırımlardan nasibini alacak"

Hizbullah karşıtlığıyla bilinen siyaset uzmanı Ali Subeyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin de Esed rejimine yönelik yeni yaptırım uygulamalarından nasibini alacağını söyledi.

Ülkedeki Esed rejimi yanlısı siyasi varlıktan dolayı Lübnan'ın, Suriye'ye yönelik uygulamalardan bağımsız tutulamayacağını savunan Subeyti, Hizbullah'ın söz konusu yaptırımlara karşı hazırlığına dair ise "Hizbullah, kabullendiği imtihanlardan biri olarak gördüğünden dolayı artan yaptırımları övgülerle karşılayacaktır." dedi.

"Sezar Yasası Lübnan'ın yararınadır"

Sezar Suriye Sivil Koruma Yasasını hazırlayanlardan Lübnanlı Nizar Zaka da söz konusu yasanın onaylandığı Aralık 2019'dan Ağustos 2020'ye kadar 5 farklı aşamayı barındırdığını ifade etti.

İlk aşamanın 180 günlük süreden oluştuğunu ve bununla ilgili hazırlanacak raporun 18 Haziran'dan önce ABD Kongresine sunulacağını belirten Zaka, yasanın içerdiği yaptırımların Esed rejimi ile tüm alanlarda iş birliği yapan kişi ve kuruluşları kapsadığını kaydetti.

Yasanın ilk aşamasının, imzalaların atıldığı Aralık 2019'dan sonra Esed rejimi ile iş birliği yapan kişi ve kuruluşlara yaptırım öngördüğünü aktaran Zaka, ihtiyaç halinde Aralık 2019 öncesi faaliyetlerin de değerlendirilebileceğini aktardı.

Zaka, bu yasanın Lübnan'a yönelik yaptırımlardan ibaret olduğu şeklinde gündemde tutulduğunu ancak bunun doğru olmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Aslında Sezar Yasası, Hizbullah örgütünün kontrolündeki yasa dışı sınır geçişleri üzerinden Esed rejimi bölgelerine yapılan kaçak ticareti durdurması hasebiyle Lübnan'ın yararınadır."

Bu yasanın, ülkenin yeniden imarı için Suriye'ye yönelme düşüncesindeki Lübnanlıların önünü keseceğine işaret eden Zaka, "Lübnan'ın çıkarı dar eksenlerin hizmetine girmesinde değil, Batı dünyasına açılmasındadır. Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, Lübnan için özgürlüğe kavuşma fırsatı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Zaka, ABD'nin daha önceki yaptırımlarının sınırlı olduğunu ancak Sezar yasasıyla Esed rejimine kapsamlı şekilde yaptırım uygulanacağına vurgu yaptı.

Sezar yasası ve Lübnan'ın IMF ile müzakereleri

Doğrudan ABD Kongresinin yetkisinde olan bu yasanın hiç kimseyi ayırmadığına dikkati çeken Zaka, Washington yönetiminin dahi müdahale yetkisine sahip olmadığını savundu.

Zaka, Esed rejimi ve kendisiyle iş birliği yapanları hedef alan yaptırım yasasının Lübnan'ın IMF ile yürüttüğü müzakereleri etkilemesine ilişkin ise "ABD, IMF'nin yüzde 17'sini temsil ediyor ve etkisini gösterme gücüne sahiptir. Bence önemli olan IMF ve Sezar yasasının Lübnan ekonomisinin çıkarına olmasıdır." diye konuştu.

Bu yasanın Esed rejimi hapishanelerinde tutuklu 628 Lübnanlının durumuyla ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarabileceğine de dikkati çeken Zaka, "Çünkü bu yasa, tutukluları öldürme veya işkence etmekle ilgisi olan herkese yaptırım uyguladığı gibi tutukluların yakınlarına da gerçekleri anlatma hakkını tanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırımları altındaki Hizbullah örgütünün Lübnan'daki Hristiyan müttefiklerinden bazı isimlerin yaptırım listesine girme ihtimaline ilişkin ise Zaka, bu yasayla belirli kişilerin hedef alınmadığını söyledi.

"Lübnan IMF ve Suriye arasında çıkar dengesini korumalı"

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütünün siyasi müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'ne yakın kaynaklar ise hükümetin, IMF müzakereleri ile Suriye ilişkileri konusunda çıkarlar dengesini koruması gerektiğini dile getirdi.

Kaynaklar ayrıca, Suriye'nin Lübnan için Arap dünyasına açılan tek kapı olduğuna dikkati çekerek, Hizbullah'ın siyasi müttefiki eski Dışişleri Bakanı ve Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil'in yaptırım listesine alınması konusunda bir bilginin kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir ABD doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen geçen hafta karaborsada 6 bin lirayı geçmişti. Hükümetin müdahalesiyle dolar yeniden 4 bin 500 liraya geriledi.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için IMF ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Suriye, Sezar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Esed rejimine yönelik yaptırım yasası Lübnan'ı nasıl etkileyecek? - Son Dakika

Son Dakika

Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi         
16:51
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı         
14:53
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek         
14:51
Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti         
14:50
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı         
14:40
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı         
14:32
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi         
14:32
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma         
14:30
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada         
14:26
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı 9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı         
14:25
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 17:54:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Esed rejimine yönelik yaptırım yasası Lübnan'ı nasıl etkileyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]