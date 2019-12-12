ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

6 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine 0,8 milyon varil artış gösterdi.

ABD'nin ham petrol stokları arttı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine 0,8 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,2) artışla 447,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 4,9 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre 0,2 milyon varil azalarak 635 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 5,4 milyon varil (yüzde 2,4) artarak 234,8 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2,5 milyon varil artış göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,4 milyon varil artmıştı.

Petrol üretimi geriledi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 899 bin varil artışla 6,89 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 265 bin varil yükselişle 3,4 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise günlük ortalama 92 bin varil azalarak yaklaşık 12,8 milyon varil seviyesine geriledi.

Geçen hafta ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 8 bin varil yükselirken, diğer eyaletlerde ise 100 bin varil düşüş görüldü.

EIA'nın "Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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