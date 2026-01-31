ABD'nin İran'a Olası Saldırısı Tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'nin İran'a Olası Saldırısı Tartışılıyor

31.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basını, ABD'nin İran'a saldırı planlarını ve diplomatik çözüm çabalarını ele aldı.

İsrail basınında, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısına ilişkin farklı değerlendirmelere yer verildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, bölgesel aktörlerin diplomatik sürecin işletilmesi ve gerilimin düşürülmesi yönünde baskı yaptığına dikkat çekilirken, bazı değerlendirmelerde ise ABD'nin muhtemel bir saldırısının İran'ın "maddi varlıkları ile nükleer ve füze programlarını" hedef alabileceği öne sürüldü.

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü İran ile "diyalog" konusundaki açıklamalarına odaklanılırken, Washington'un askeri seçeneğin yanı sıra diplomatik kanalı da gündemde tuttuğu ifadelerine yer verildi.

Trump'ın bölgeye hareket eden ABD askeri varlığına işaret ederek gazetecilere, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz. Bunları kullanmak zorunda kalmamayı umuyorum." şeklindeki sözlerine yer verildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu, gerilimi düşürmeye yönelik çabaların sürdüğünü, bu kapsamda Suudi Arabistan'ın, durumu yatıştırmak amacıyla İran ile ABD arasında mesaj ilettiğini aktardı.

Haberde İsrail'in, Türkiye, Katar, Umman ve Washington ile Tahran arasında diplomatik bir çözüm bulunması için arabuluculuk yapabilmeleri amacıyla Beyaz Saray üzerinde yoğun baskı kurduğunu değerlendirdiği ifade edildi.

Ancak Kanal 12'nin bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Orta Doğu'ya yönlendirilen tüm ABD askeri unsurlarının konuşlanmasını tamamlamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde askeri saldırıya ilişkin talimat verebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

"İsrailli yetkililerin, sınırlı bir ABD saldırısının İran rejimini devireceğine inanmadıkları ve Trump'ın da bu değerlendirmeyi paylaştığı" ifade edilen haberde, bu nedenle, Trump'ın olası bir saldırıyı İran'ın maddi varlıklarına, özellikle de nükleer ve füze programlarına odaklayacağının öngörüldüğü belirtildi.

"İran rejiminin değişikliği için koşulları hazırlamak istediğine dair haberlere rağmen Trump'ın saldırıdan nihai hedefinin ne olduğu ve bunu nasıl gerçekleştirmeyi planladığı" aktarılan haberde, "İsrail'in, sınırlı bir ABD saldırısının bile İran'ın İsrail'e karşı büyük çaplı bir saldırı başlatmasına yol açacağına ve buna sert bir karşılık vereceklerine inandığı" aktarıldı.

Bu bağlamda Times of Israel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Perşembe günü Kudüs'te üst düzey danışmanları ve savunma yetkilileriyle "gizli bir konu" hakkında bir güvenlik toplantısı yaptığını bildirdi.

Haberde, toplantıdaki görüşmelerin "ABD'nin İran'a karşı bir saldırı düzenleme ihtimali" üzerine yoğunlaştığına işaret edildi.

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

-İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" Operasyonu

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Olası Saldırısı Tartışılıyor - Son Dakika

Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Trump’tan Kanada kararı Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Şarampole uçan otomobil alev aldı Hayata son anda tutundular Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu

22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:27:22. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'nin İran'a Olası Saldırısı Tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.