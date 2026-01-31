ABD'nin İran'a Olası Saldırısı Tartışılıyor

İsrail basınında, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısına ilişkin farklı değerlendirmelere yer verildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, bölgesel aktörlerin diplomatik sürecin işletilmesi ve gerilimin düşürülmesi yönünde baskı yaptığına dikkat çekilirken, bazı değerlendirmelerde ise ABD'nin muhtemel bir saldırısının İran'ın "maddi varlıkları ile nükleer ve füze programlarını" hedef alabileceği öne sürüldü.

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü İran ile "diyalog" konusundaki açıklamalarına odaklanılırken, Washington'un askeri seçeneğin yanı sıra diplomatik kanalı da gündemde tuttuğu ifadelerine yer verildi.

Trump'ın bölgeye hareket eden ABD askeri varlığına işaret ederek gazetecilere, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz. Bunları kullanmak zorunda kalmamayı umuyorum." şeklindeki sözlerine yer verildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu, gerilimi düşürmeye yönelik çabaların sürdüğünü, bu kapsamda Suudi Arabistan'ın, durumu yatıştırmak amacıyla İran ile ABD arasında mesaj ilettiğini aktardı.

Haberde İsrail'in, Türkiye, Katar, Umman ve Washington ile Tahran arasında diplomatik bir çözüm bulunması için arabuluculuk yapabilmeleri amacıyla Beyaz Saray üzerinde yoğun baskı kurduğunu değerlendirdiği ifade edildi.

Ancak Kanal 12'nin bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Orta Doğu'ya yönlendirilen tüm ABD askeri unsurlarının konuşlanmasını tamamlamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde askeri saldırıya ilişkin talimat verebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

"İsrailli yetkililerin, sınırlı bir ABD saldırısının İran rejimini devireceğine inanmadıkları ve Trump'ın da bu değerlendirmeyi paylaştığı" ifade edilen haberde, bu nedenle, Trump'ın olası bir saldırıyı İran'ın maddi varlıklarına, özellikle de nükleer ve füze programlarına odaklayacağının öngörüldüğü belirtildi.

"İran rejiminin değişikliği için koşulları hazırlamak istediğine dair haberlere rağmen Trump'ın saldırıdan nihai hedefinin ne olduğu ve bunu nasıl gerçekleştirmeyi planladığı" aktarılan haberde, "İsrail'in, sınırlı bir ABD saldırısının bile İran'ın İsrail'e karşı büyük çaplı bir saldırı başlatmasına yol açacağına ve buna sert bir karşılık vereceklerine inandığı" aktarıldı.

Bu bağlamda Times of Israel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Perşembe günü Kudüs'te üst düzey danışmanları ve savunma yetkilileriyle "gizli bir konu" hakkında bir güvenlik toplantısı yaptığını bildirdi.

Haberde, toplantıdaki görüşmelerin "ABD'nin İran'a karşı bir saldırı düzenleme ihtimali" üzerine yoğunlaştığına işaret edildi.

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

-İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" Operasyonu

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.