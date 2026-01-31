ABD'nin İran'a Saldırı Planları Tartışılıyor - Son Dakika
ABD'nin İran'a Saldırı Planları Tartışılıyor

31.01.2026 11:39
ABD, İran'a operasyon hazırlığı içinde. Trump'ın hedefleri nükleer tesisler ve lider kadro.

(ANKARA) - ABD'nin İran'a yönelik bir askeri operasyon düzenleyebileceği yönündeki iddialar, Amerikan medyasında yankı buldu. Trump yönetiminin İran'daki nükleer ve askeri hedefleri vurmayı planladığı ve operasyonun pazar sabahı başlayabileceği öne sürülüyor.

ABD merkezli Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlarını genişletmek istediğini ancak kesin bir tarih verilmediğini yazdı. Öte yandan ABD merkezli bir haber platformu olan Drop Site, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırıya en erken pazar sabahı başlayabileceğini yazdı. Ayrıca ABD yönetiminin Orta Doğu'daki kilit müttefiklerinden birini operasyon konusunda önceden bilgilendirdiğini iddia etti. Habere göre hedef, sadece İran'ın nükleer tesisleri değil; aynı zamanda İran yönetiminin lider kadrosu.

ABD medyasında, İran'a yönelik olası bir askeri harekat artık yalnızca bir spekülasyon değil, ciddi bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Ancak bu müdahalenin sonuçlarının ne olacağı konusunda farklı görüşler var. ABD ana akım medyasının analizlerinde de iki ayrı eğilim dikkati çekiyor. Bir kısım medya organı ve uzman, İran rejiminin zayıfladığına ve böylesi bir hamlenin rejim değişikliği getirebileceğine inanıyor. Diğer yanda ise olası bir saldırının bölgeyi kaosa sürükleyebileceği ve ABD'yi yeni bir "Irak bataklığı"na çekebileceği uyarıları yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran'ın, ABD askeri harekatıyla karşı karşıya kalmaktansa bir anlaşma yapmak istediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı ise şu anda ABD ile planlanmış herhangi bir görüşme olmadığını belirtti ancak Tahran'ın "karşılıklı saygı" ve güven temelinde müzakerelere açık olduğunu ifade etti. ABD son zamanlarda İran yakınlarına büyük bir deniz filosu göndererek Körfez'de askeri unsurlarını artırdı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Operasyon, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

