Son Dakika Haberleri: ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı piyasaları etkiledi: Dolar yeniden yükselişe geçti
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ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı piyasaları etkiledi: Dolar yeniden yükselişe geçti

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankası'nın yaptırım listesine alındığını açıkladı. ABD'nin yaptırın kararı ile dolar yeniden yükselişe geçti.

ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı piyasaları etkiledi: Dolar yeniden yükselişe geçti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.


Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak" ifadesini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Merkez Bankası, Donald Trump, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:15 
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ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı
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